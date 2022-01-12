Рідкісний вихід. Папараці застукали Памелу Андерсон у Малібу

Акторка рідко з'являється на публіці. Влітку вона позбавилася нерухомості в Малібу і тепер буває тут лише іноді.

54-річна американська актриса та модель Памела Андерсон, яка останнім часом рідко з'являється в об'єктивах папарацці, була помічена в Малібу, коли прямувала на вечерю з другом до одного з місцевих ресторанів, пише The Sun.

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На зустріч вона приїхала у світлій сукні з невеликим розрізом на нозі, поверх якої був накинутий світло-кавовий кардиган. Образ вона доповнила великою білою сумкою, а на ноги взула в'єтнамки.

[ + – ] Памела Андерсон у Малібу Фото: celebzz.com

[ + – ] Заодно Пем зайшла й до супермаркету за продуктами Фото: celebzz.com

Знаменитість з'явилася на публіці за кілька тижнів до старту серіалу "Пем і Томмі", який вийде на сервісі Hulu. 8-серійний фільм присвячений її бурхливому роману з барабанщиком рок-групи Mötley Crüe Томмі Лі та їхньому сумнозвісному секс-відео, яке проникло на загальний огляд у 1995 році, який став, по суті, першим в історії "вірусним відео".

Памела й Томмі Лі одружилися лише через 96 годин після знайомства. Андерсон зіграла Лілі Джеймс, а роль Томмі Лі виконав Себастьян Стен.

Пем не поспішає коментувати проєкт, зберігаючи мовчання, а ось Лі заявив, що з нетерпінням чекає на прем'єру.

"Нехай усі знають, що ми зробили це першими. Раніше за Кардаш'ян, найпершими. Нехай покидьки знають, що ми першими зламали інтернет", — сказав Лі своєму другові Геріну Свінгу.

Відомо, що Андерсон не має наміру дивитися серіал, оскільки вважає, що витік відео з їхніми утіхами поклав край шлюбу.

"Я бачив Памелу минулого місяця. Ми залишилися на зв'язку. Ставлення Томмі та Пем до серіалу таке: навіщо копатися в цьому? Але вони розуміють, що це популярна культура і те, що відбувається, коли ти відомий. Це було перше секс-відео знаменитостей", — сказав Герін.

[ + – ] Трейлер серіалу "Пем і Томмі"

Памела Андерсон рік тому вшосте вийшла заміж. Обранцем актриси та моделі став її власний охоронець Ден Гейгерст. Улітку продала свій особняк у Малібу за $11,8 млн і вирішила облаштуватися в Канаді, де викупила будинок своєї бабусі.