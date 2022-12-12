Модний образ для зими. Памела Андерсон вийшла у світ у хутряних босоніжках

В оригінальному образі Памела з'явилася на вулицях Парижа.

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54-річна Памела Андерсон знову на перших сторінках таблоїдів. Модель і акторка з'явилася в ефектному образі на вулицях Парижа. Про це пише Daily Mail.

Її сфотографували перед готелем, коли вона збиралася на модний показ Jacquemus.

Памела показала ідеальний образ для прохолодної погоди: трикотажний комплект, білу штучну шубу та хутряні босоніжки.

[ + – ] Памела Андерсон у Парижі

Зірка "Рятувальників Малібу" відома як захисниця тварин і ніколи не носила хутра.

Памела Андерсон, яка ще нещодавно вела порівняно спокійне життя, знову опинилася в центрі уваги цього року, коли Hulu випустив мінісеріал "Пем і Томмі", де її зіграла акторка Лілі Джеймс.

У серіалі розповіли історію того, як у 1990-х у мережі виявилося домашнє секс-відео Памели Андерсон і її чоловіка, рокера Томмі Лі.

Памела залишилася незадоволеною серіалом і обурена, що старий скандал знову виявився в усіх на слуху.

Але цього року вона також отримала роль своєї мрії, як вона сама говорила в інтерв'ю, коли її запросили на роль Роксі Гарт у мюзиклі "Чикаго" на Бродвеї.

Пем була одружена з барабанщиком Motley Crue Томмі Лі з 1995 по 1998 рік, у них народилися двоє синів — Брендон Томас Лі, 26 років, і Ділан Джаггер Лі, 24 роки.

Нещодавно зірка випустила книгу мемуарів під назвою "З любов'ю, Памела". Модель повідомила, що книга вийшла "дуже інтимною".