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Стиль життя

Памела Андерсон з легким макіяжем підтримала на публіці відому режисерку (фото)

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Фото: Getty Images | Памела Андерсон

Останнім часом знаменитість відмовлялася від декоративної косметики. Втім, напередодні трохи "порушила" свої ж правила.

57-річна канадська акторка Памела Андерсон продемонструвала чорний елегантний образ. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану відвідала церемонію вручення нагород Hamilton Behind the Camera Awards, яка відбулася в Голлівудському спортивному клубі в Голлівуді.

Памела заправила блузку з білим комірцем у розкльошену спідницю максі та одягла туфлі-човники. Зірка "Рятівників Малібу" продемонструвала чорний шовковистий топ поверх іншої червоної блузи.

Цього разу Андерсон зробила легкий макіяж, намалювавши губи світлою помадою, продемонструвавши румʼяну та тонкі брови.

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Памела Андерсон
Фото: Getty Images

Канадсько-американська акторка була на церемонії, організованій Variety на честь онуки Френсіса Форда Копполи Джії Копполи, яка зняла її у фільмі "Остання танцівниця".

Памела Андерсон отримала високі оцінки за свою акторську кар’єру в ролі досвідченої танцівниці Шеллі, яка змушена планувати своє майбутнє, коли її шоу в Лас-Вегасі раптово закривається після 30 років.

Памела Андерсон Fullscreen
Памела Андерсон
Фото: Getty Images

У фільмі "Остання танцівниця" також зʼявляться Джеймі Лі Кертіс, Кірнан Шипка, Біллі Лурд, Дейв Баутіста, Бренда Сонг і Джейсон Шварцман.

Нагадаємо, Памела Андерсон у білосніжному образі вийшла у світ.

Також Фокус писав про секрети природної краси Памели Андерсон.