Памела Андерсон с легким макияжем поддержала на публике известного режиссера (фото)
В последнее время знаменитость отказывалась от декоративной косметики. Впрочем, накануне немного "нарушила" свои же правила.
57-летняя канадская актриса Памела Андерсон продемонстрировала черный элегантный образ. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда экрана посетила церемонию вручения наград Hamilton Behind the Camera Awards, которая состоялась в Голливудском спортивном клубе в Голливуде.
Памела заправила блузку с белым воротничком в расклешенную юбку макси и надела туфли-лодочки. Звезда "Спасателей Малибу" продемонстрировала черный шелковистый топ поверх другой красной блузы.
На этот раз Андерсон сделала легкий макияж, нарисовав губы светлой помадой, продемонстрировав румяна и тонкие брови.
Канадско-американская актриса была на церемонии, организованной Variety в честь внучки Фрэнсиса Форда Копполы Джии Копполы, которая сняла ее в фильме "Последняя танцовщица".
Памела Андерсон получила высокие оценки за свою актерскую карьеру в роли опытной танцовщицы Шелли, которая вынуждена планировать свое будущее, когда ее шоу в Лас-Вегасе внезапно закрывается после 30 лет.
В фильме "Последняя танцовщица" также появятся Джейми Ли Кертис, Кирнан Шипка, Билли Лурд, Дэйв Баутиста, Бренда Сонг и Джейсон Шварцман.
Напомним, Памела Андерсон в белоснежном образе вышла в свет.
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