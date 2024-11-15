Памела Андерсон с легким макияжем поддержала на публике известного режиссера (фото)

В последнее время знаменитость отказывалась от декоративной косметики. Впрочем, накануне немного "нарушила" свои же правила.

57-летняя канадская актриса Памела Андерсон продемонстрировала черный элегантный образ. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана посетила церемонию вручения наград Hamilton Behind the Camera Awards, которая состоялась в Голливудском спортивном клубе в Голливуде.

Памела заправила блузку с белым воротничком в расклешенную юбку макси и надела туфли-лодочки. Звезда "Спасателей Малибу" продемонстрировала черный шелковистый топ поверх другой красной блузы.

На этот раз Андерсон сделала легкий макияж, нарисовав губы светлой помадой, продемонстрировав румяна и тонкие брови.

Памела Андерсон Фото: Getty Images

Канадско-американская актриса была на церемонии, организованной Variety в честь внучки Фрэнсиса Форда Копполы Джии Копполы, которая сняла ее в фильме "Последняя танцовщица".

Памела Андерсон получила высокие оценки за свою актерскую карьеру в роли опытной танцовщицы Шелли, которая вынуждена планировать свое будущее, когда ее шоу в Лас-Вегасе внезапно закрывается после 30 лет.

Памела Андерсон Фото: Getty Images

В фильме "Последняя танцовщица" также появятся Джейми Ли Кертис, Кирнан Шипка, Билли Лурд, Дэйв Баутиста, Бренда Сонг и Джейсон Шварцман.

Напомним, Памела Андерсон в белоснежном образе вышла в свет.

Также Фокус писал о секретах естественной красоты Памелы Андерсон.