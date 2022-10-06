Памела Андерсон написала книгу мемуарів

Книга під назвою "З любов'ю, Памела", буде "інтимною", пообіцяла модель та акторка.

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55-річна Памела Андерсон, зірка серіалу "Рятувальники Малібу", розповідає, що її мемуари "З любов'ю, Памела" будуть дуже "інтимними". Фото обкладинки книги вона поділилася у своєму Twitter. Про це пише Daily Mail.

"З любов'ю, Памела" (Love, Pamela) буде випущена видавництвами HarperCollins та Dey Street Books. Книжка має вийти 31 січня 2023 року.

[ + – ] Обкладинка книги мемуарів Памели Андерсон Фото: Pamela Anderson/Instagram

"Яскрава проза, що межується зі спалахами оригінальної поезії, "З любов'ю, Памела" — це надихаючі, несамовиті й інтимні мемуари", — йдеться в офіційному релізі.

У березні знаменита модель Playboy розповіла, що Netflix знімає документальний фільм про її життя та розповість про те, як гарненька дівчина з Канади стала мегавідомою голлівудською кінозіркою.

Памела Андерсон знову опинилася на перших сторінках таблоїдів після того, як про її роман із Томмі Лі вийшов серіал "Пем і Томмі". Памелу зіграла британська актриса Лілі Джеймс, а роль барабанщика Mötley Crüe дісталася Себастьяну Стену.

У шоу розповідається, як закінчилася її кар'єра після того, як її секс-відео з чоловіком-рокером Томмі Лі було вкрадено, а потім продано.

Нагадаємо, Памела Андерсон була найпопулярнішою моделлю Playboy протягом десятиліть, вона знімалася в культовому серіалі "Рятувальники Малібу", але залишилася незадоволеною серіалом "Пем і Томмі", а особливо тим, що такі інтимні речі, як втрата дитини, розповідали без належної поваги.

Також Памелі Андерсон не сподобалося, що її зобразили як жертву, тоді як сама вона називає себе такою, що "вижила".

Нагадаємо, нещодавно модель знялася у новій рекламній кампанії Heaven by Marc Jacobs.