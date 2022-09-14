Гламур 90-х: Памела Андерсон у новій рекламній кампанії Marc Jacobs

55-річна красуня Памела Андерсон викликає ностальгію за красою 90-х у новій рекламній кампанії Heaven by Marc Jacobs.

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На одному зі знімків Памела спокусливо лежить на гігантській помаранчевій квітці у білій в'язаній сукні, тримає синьо-фіолетову сумку через плече, розписану аквареллю.

На іншому знімку акторка одягнена у сірий топ без рукавів та плісовану спідницю з білими оборками.

Щоб додати гламуру, стилісти надихалися фільмом "Рятувальники Малібу". Тому ми бачимо таке ж скуйовджене волосся, димчасті очі, пухкі губи і культові тонкі брови Памели.

За словами бренду, рекламна кампанія Heaven by Marc Jacobs "поєднує ностальгію за 90-ми із сучасною модою та мистецтвом". Варто зазначити, що співачка Дожа Кет та актор Кайл Маклахлан також взяли участь у зйомках.

Раніше Фокус показував, як 55-річна Памела Андерсон виглядає без макіяжу.