Як 55-річна Памела Андерсон виглядає без макіяжу (фото)

Знаменитість традиційно звернулася до світлих тонів в одязі.

55-річну канадсько-американську акторку та фотомодель Памелу Андерсон помітили під час прогулянки абсолютно без макіяжу. Про це пише Daily Mail.

Зірка серіалу "Рятувальники Малібу" вийшла на публіку в Каліфорнії в total-white аутфіті, який ідеально доповнив її світле волосся. На секс-символі 90-х була базова вільна футболку, лляні штани та уже традиційні для Андерсон білі крокси на шпильці.

Волосся знаменитості було розпущене, а доповнила образ бежева сумочка та трендові сонцезахисні окуляри.

[ + – ] Памела Андерсон

55-річна колишня зірка журналу "Playboy" не вперше з'являється на публіці без макіяжу або з легким нюдом. Памела Андерсон демонструє свою природну красу та надихає прихильниць не соромитись свого віку.

Інтерес до персони Памели Андерсон ще більше відновився після виходу на початку 2022 серіалу на Hulu про її шлюб з музикантом Томмі Лі. Скандальне розлучення у 90-х знайшло нове прочитання через понад 20 років.

[ + – ] Лілі Джеймс у ролі Памели Андерсон Фото: Twitter Pam & Tommy on Hulu

Нагадаємо, Памела Андерсон продемонструвала ніжний рожевий образ.

Також Фокус писав про цікавий варіант взуття для літа та перших днів осені — крокси на шпильці, які часто обирає 55-річна Памела Андерсон.