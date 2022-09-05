Как 55-летняя Памела Андерсон выглядит без макияжа (фото)

Знаменитость традиционно обратилась к светлым тонам в одежде.

55-летнюю канадско-американскую актрису и фотомодель Памелу Андерсон заметили во время прогулки без макияжа. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Спасатели Малибу" вышла на публику в Калифорнии в total-white аутфите, идеально дополнившем ее светлые волосы. На секс-символе 90-х была базовая свободная футболка, льняные брюки и уже традиционные для Андерсон белые кроксы на шпильке.

Волосы знаменитости были распущены, а дополнили образ бежевая сумочка и трендовые солнцезащитные очки.

[ + – ] Памела Андерсон

55-летняя бывшая звезда журнала Playboy не впервые появляется на публике без макияжа или с легким нюдом. Памела Андерсон демонстрирует свою естественную красоту и вдохновляет поклонниц не стесняться своего возраста.

Интерес к персоне Памелы Андерсон еще больше возобновился после выхода в начале 2022 сериала на Hulu "Пэм и Томми" о ее браке с музыкантом Томми Ли. Скандальный развод в 90-х нашел новое прочтение спустя более 20 лет.

[ + – ] Лили Джеймс в роли Памелы Андерсон Фото: Twitter Pam & Tommy on Hulu

Напомним, Памела Андерсон продемонстрировала нежный розовый образ.

Также Фокус писал об интересном варианте обуви для лета и первых дней осени — кроксы на шпильке, которые часто выбирает 55-летняя Памела Андерсон.