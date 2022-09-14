Гламур 90-х: Памела Андерсон в новой рекламной кампании Marc Jacobs

55-летняя красотка Памела Андерсон вызывает ностальгию по красоте 90-х в новой рекламной кампании Heaven by Marc Jacobs.

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На одном из снимков Памела соблазнительно лежит на гигантском оранжевом цветке в белом вязаном платье, держит сине-фиолетовую сумку через плечо, расписанную акварелью.

На другом снимке актриса одета в серый топ без рукавов и плиссированную юбку с белыми оборками.

Чтобы добавить гламура стилисты вдохновлялись фильмом "Спасатели Малибу". Поэтому мы видим такие же взъерошенные волосы, дымчатые глаза, пухлые губы и культовые тонкие брови Памелы.

По словам бренда, рекламная кампания Heaven by Marc Jacobs "сочетает ностальгию по 90-м с современной модой и искусством". Стоит отметить, что певица Доджа Кэт и актер Кайл Маклахлан также приняли участие в съемках.

Ранее Фокус показывал, как Как 55-летняя Памела Андерсон выглядит без макияжа.