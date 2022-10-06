Памела Андерсон написала книгу мемуаров

Книга под названием "С любовью, Памела", будут "интимными", пообещала модель и актриса

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55-летняя Памела Андерсон, звезда сериала "Спасатели Малибу", рассказывает, что ее мемуары "С любовью, Памела", будут очень "интимными. Фото обложки книги она поделилась в своем Twitter. Об этом пишет Daily Mail.

"С любовью, Памела" (Love, Pamela) будет выпущена издательствами HarperCollins и Dey Street Books. Книга должна выйти 31 января 2023 года.

[ + – ] Обложка книги мемуаров Памелы Андерсон Фото: Pamela Anderson/Instagram

"Яркая проза, перемежающаяся вспышками оригинальной поэзии, "С любовью, Памела" — это воодушевляющие, душераздирающие и интимные мемуары", — говорится в официальном релизе.

В марте знаменитая модель Playboy рассказала, что Netflix снимает документальный фильм о ее жизни и расскажет о том, как хорошенькая девушка из Канады стала мега-известной голливудской кинозвездой.

Памела Андерсон снова оказалась на первых страницах таблоидов после того, как про ее роман с Томми Ли вышел сериал "Пэм и Томми". Памелу сыграла британская актриса Лили Джеймс, а роль барабанщика Mötley Crüe досталась Себастьяну Стэну.

В шоу рассказывается, как закончилась ее карьера после того, как ее секс-видео с мужем-рокером Томми Ли было украдено, а затем продано.

Напомним, Памела Андерсон была самой популярной моделью Playboy на протяжении десятилетий, она снималась в культовом сериале "Спасатели Малибу", но осталась недовольна сериалом "Пэм и Томми", а особенно тем, что такие интимные вещи, как потеря ребенка рассказывались без должного уважения.

Также Памеле Андерсон не понравилось, что ее изобразили как жертву, тогда как сама она называет себя "выжившей".

Напомним, недавно модель снялась в новой рекламной кампании Heaven by Marc Jacobs.