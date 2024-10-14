Почему мемуары Мелании Трамп — книга ни о чем, — мнение

Наоми Фрай отмечает, что в своей книге Мелания не сказала чего-то нового и общественно полезного, учитывая ее опыт пребывания в роли первой леди США.

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"Мелания" — одно из самых плоских, абстрактных и наименее откровенных описаний жизни. Так в своей колонке для New Yorker охарактеризовала мемуары Мелании Трамп колумнист Наоми Фрай.

По ее словам, жена Дональда Трампа, 45-президента США и кандидата на кресло в Белом доме в 2024 году, "красавица с кошачьими глазами и высокими скулам" и всегда была одной из самых тихих первых леди, чья молчаливость и скрытность всегда контрастировала с болтливостью ее мужа-миллионера.

"Как правило, она существовала в коллективном воображении не столько как реальная женщина со своими интересами и особенностями, сколько как глянцевый двухмерный образ, в значительной степени известный благодаря посредническому профилю журнальных статей, которые имели тенденцию представлять ее как один из предметов роскоши среди других в арсенале ее мужа", — пишет автор.

Мелания Трамп – жена 45-го президента США Фото: Getty Images

Фрай отмечает, что даже после того как Трамп стал президентом, Мелания оставалась по сути непостижимым текстом.

"Исторически роль первой леди зависела от своего рода доступной читаемости — веселой, открытой готовности смягчить резкие углы, которых требует роль президента, посредством демонстрации помощницы. Мелания, с ее ярко выраженным акцентом холодной войны, облегающими обтекаемыми нарядами и нежеланием обсуждать личные вопросы, казалась более сексуальной шпионкой Бонда, чем традиционная первая леди", — говорит Наоми.

Такая скрытность привела к тому, что то, что Мелания не сказала публично, за нее додумали СМИ, поэтому выход мемуаров — вполне логичный шаг с ее стороны. Вот только книга не стала чем-то новым для американцев.

Фото: Getty Images

Автор "Мелании" утверждает, что мемуары являются "глубоко личными и рефлексивными" исправлениями несправедливого и злонамеренного неверного толкования ее действий, намерений и самого характера основными средствами массовой информации.

"Как частное лицо, которое часто становилось объектом общественного внимания и искажения, я чувствую себя обязанной расставить все точки над "i" и предоставить фактический отчет о моем опыте", — пишет она в примечании к книге.

Основная основа истории Мелании давно известна, и она снова рассказывает ее здесь. Мисс Кнавс родилась в 1970 году в Словении в дружной семье. Ее мать была модельером, а отец работал в автомобильной промышленности. Она выросла в относительном комфорте со своей старшей сестрой Инес в пасторальном городке Севница. Мелания стала моделью в подростковом возрасте. Сначала она жила и работала в Италии и Франции, а в 26 лет переехала в Нью-Йорк, где она продолжила свою карьеру.

Мелания Трамп в свадебном платье Фото: Vogue

В 1998 году модель встретила Трампа в ночном клубе и они начали встречаться. Свадьба состоялась в 2005-м, а год спустя у них родился сын Бэррон.

"Я понимаю, что вышеизложенное делает некоторые захватывающие и исключительные эпизоды довольно скучными. Но что, если я скажу вам, что гораздо более длинный рассказ Мелании не добавляет почти ничего примечательного или интересного к голому костяку этого краткого изложения? Текст пронизан обобщениями и клише на уровне, который я не видела с тех пор, как преподавала компиляцию для первокурсников колледжа в начале 2000-х", — отмечает Фрай.

Колумнист также обращает внимание, что в вопросах политического значения Мелания также ничего толком не дала.

"Для женщины, которая была близким свидетелем некоторых из самых важных мировых событий этого столетия, она мало что может сказать о них и либо не желает, либо не может предоставить точку зрения изнутри внутреннего святилища. Время от времени она вставляет несколько слов о "СМИ, Big Tech и глубинном государстве" и их попытках оклеветать Трампов из-за политики или делится тем, что она, как и "многие американцы", "до сих пор сомневается в выборах [2020 года]". Она также обсуждает свои усилия в вопросах благополучия детей, в том числе утверждает, что она оказала давление на Трампа, чтобы тот прекратил политику разделения семей на границе", — цитирует Наоми.

По ее мнению, в книге Мелания, похоже, в основном придерживается идеологии отдельных сфер, в результате чего читатели получают относительно мало информации, имеющей общественное значение.

"Теперь я последний человек, который будет жаловаться на кого-то, кто предпочитает задерживаться в, казалось бы, незначительной частной сфере, но Мелания не предлагает никаких подробностей, которые сделали бы такой выбор стоящим. Вместо этого мы получаем бесконечные отрывки, в которых она нудно описывает свои встречи с главами государств и их женами в контексте зарубежных визитов и государственных обедов или, в случае с Обамой, во время переходного процесса", – резюмирует Фрай.

Еще один момент, на который обратила внимание автор колонки, — разговор супругов после победы Трампа.

"Поздравляю", — сказала я. "Какое достижение. Все эти люди… и ты победил. Ты президент Соединенных Штатов Америки". "А ты первая леди", — сказал он. "Удачи". Я посмотрела на него, на мгновение не понимая, что он имеет в виду. Удачи? Я поняла, что он не беспокоился, он был гордо уверен, что я смогу справиться с будущим. Это был его уникальный способ сказать: "Удачи — я знаю, что ты преуспеешь. Давай начнем", — вспоминает Мелания.

Она пишет, что Дональд всегда доверял ей как жене, матери и доверенному лицу и в утро победы "его доверие было особенно нежным и глубоким". Миссис Трамп добавляет, что была благодарна за этот момент, прежде "чем нас неизбежно снова потянуло в бесчисленных направлениях".

В свою очередь Фрай констатирует:

"Когда я просматривала этот отрывок, меня поразило, что так же, как мы, читатели, пытаемся выжать смысл и чувства из рассказа Мелании о ее жизни, так и она пытается выжать смысл и чувства из своего мужа, человека настолько холодного, что, как сказал его бывший наставник Рой Кон, он "писает ледяной водой". Никогда еще столько не подчеркивалось словами "удачи". Я нашла этот момент странно трогательным. Внезапно стало понятно, почему может быть легче жить почти полностью абстрактной жизнью. Бедная Мелания".

Ранее Фокус писал, что Мелания Трамп рассказала, за что на нее рассердился будущий муж и как она ужилась с его детьми.