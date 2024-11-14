Стоимостный подарок: женщина узнала об истинной цене книги, которую получила от матери (фото)

По информации журналистов, оказалось, что это первое издание книги А. А. Милна о Винни Пухе. Эксперт оценил книгу в сотни раз дороже, чем за нее заплатили при покупке.

В Великобритании женщина принесла на оценку книгу А. А. Милна "Винни Пух", которую приобрела ее мать в благотворительном магазине. Эксперт обнаружил, что на самом деле ее цена гораздо выше. Об этом пишет Daily Star.

При осмотре эксперт отметил, что драгоценная книга оказалась первым изданием, выпущенным в 1926 году. Ее стоимость составляет 1400 фунтов стерлингов (73 тысячи гривен).

Мужчина решил поинтересоваться историей издания. Оказалось, что мать женщины любила посещать благотворительные магазины и покупать ее подарки. Книга была куплена в одном из магазинов примерно за 20-30 пенсов (примерно 10-15 гривен)

"Она подарила мне несколько книг, и они появились в доме, но я не обращала на них особого внимания, пока не подарила своей дочери плюшевого Винни-Пуха. И тогда я подумала: о, я уверена, что у меня где-то есть книга. Поэтому я поискала в шкафах и наткнулась на нее", — рассказала владелица книги.

По словам эксперта, книга находится в прекрасном состоянии. Он добавил, что "есть небольшая царапина наверху, но это прекраснейший экземпляр".

Женщина была поражена от настоящей стоимости издания. Она отметила, что мать была бы очень счастлива, если бы узнала об истинной цене книги.

Напомним, что ранее ученые обнаружили опасные тяжелые металлы в старых книгах. Они могут попасть на руки человека или распространиться по воздуху.

Добавим, что недавно украинские военные неподалеку Северска нашли Библию 1908 года издания. Книга находилась в разбитой стене и даже хозяева, возможно, не знали о ее существовании.