Смертельная цена знаний: ученые обнаружили опасные тяжелые металлы в старых книгах

В современном цифровом мире бумажные книги до сих пор занимают особое место в сердцах миллионов, особенно когда речь идет о старинных изданиях. Однако ученые выяснили, что ароматы страниц некоторых из этих книг могут запустить смертельно опасные процессы в нашем теле.

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Книги викторианской эпохи с яркими тканевыми переплетами могут показаться эстетически привлекательными, но работа с ними может представлять значительный риск для здоровья из-за токсичных красителей, использованных при их производстве, заявили ученые. Таким образом, погружение в аутентичную литературу прошлого может вылиться в высокую цену, которую придется заплатить неосмотрительному книголюбу, пишет ScineceDaily.

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Недавнее исследование, проведенное с использованием современных спектроскопических методов показало, что некоторые из этих книг, обычно хранящихся в университетах, публичных библиотеках и частных коллекциях, содержат опасные уровни тяжелых металлов, таких как свинец и хром, заявило Американское химического сообщество, на заседании которого и были представлены результаты научной работы.

Эти токсичные соединения, содержащие металлы могут попасть на руки человека или распространиться по воздуху, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем при вдыхании. Исследовательская группа, включающая студентов Университета Липскомб под руководством доцента Джозефа Вайнштейна-Уэбба, использовала такие методы, как рентгеновская флуоресценция (XRF), оптико-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) и дифракция рентгеновских лучей (XRD) для анализа красителей в коллекции книг из библиотеки Lipscomb Beaman Library. Рентгеновская дифракция была впервые использована в данном контексте для выявления токсичных пигментов в обложках книг.

Результаты показали, что некоторые книги содержали высокие концентрации свинца и хрома, причем уровень свинца превышал пределы хронического воздействия, установленные Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Такое воздействие может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая рак и повреждение легких. После обнаружения этих вредных веществ библиотека приняла меры предосторожности, запечатав непроверенные книги XIX века в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить дальнейшее их воздействие на здоровье людей. Книги, в которых были обнаружены токсичные красители, также были опечатаны и изъяты из публичного доступа.

Результаты исследования напомнили о важности выявления и безопасного обращения с этими потенциально опасными предметами, особенно в местах, где к ним часто обращаются люди или исследователи. Данная научная работа вносит вклад в более широкие усилия по борьбе с такими источниками болезней, такие как проект "Ядовитая книга", который направлен на выявление и уменьшение рисков, связанных с токсичными пигментами в исторических книгах по всему миру.

Команда ученых надеется, что их работа побудит другие библиотеки принять аналогичные меры безопасности и использовать неразрушающие методы, такие как XRD, для проверки своих коллекций. Такой подход гарантирует сохранность ценных исторических артефактов без ущерба для безопасности тех, кто с ними работает.

Ранее Фокус писал о том, что делает бумажные издания книг такими особенными для многих. В наш век электронные книги являются удобным и простым способом получить доступ к огромному пласту информации и романов на любой вкус, но, по какой-то причине, люди все равно продолжают тянуться к физическим изданиям.

Также Фокус писал, что чтение фантастики развивает наш мозг. Чтение книг из жанра фантастики и другой художественной литературы часто не считается развивающим времяпрепровождением. Однако новое исследование оспаривает эту точку зрения.

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