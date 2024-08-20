Смертельна ціна знань: учені виявили небезпечні важкі метали в старих книгах

У сучасному цифровому світі паперові книжки досі посідають особливе місце в серцях мільйонів, особливо коли йдеться про старовинні видання. Однак учені з'ясували, що аромати сторінок деяких із цих книг можуть запустити смертельно небезпечні процеси в нашому тілі.

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Книги вікторіанської епохи з яскравими тканинними палітурками можуть здатися естетично привабливими, але робота з ними може становити значний ризик для здоров'я через токсичні барвники, які були використані під час їхнього виробництва, заявили вчені. Тобто, занурення в автентичну літературу минулого може вилитися у високу ціну, яку доведеться заплатити необачному книголюбу, пише ScineceDaily.

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Нещодавнє дослідження, проведене з використанням сучасних спектроскопічних методів, засвідчило, що деякі з книжок, які зазвичай зберігаються в університетах, публічних бібліотеках і приватних колекціях, містять небезпечні рівні важких металів, як-от свинець та хром, заявило Американське хімічне співтовариство, на засіданні якого й було презентовано результати наукової роботи.

Ці токсичні сполуки, що містять метали, можуть потрапити на руки людини або поширитися повітрям, що може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Дослідницька група, до якої входять студенти Університету Ліпскомб під керівництвом доцента Джозефа Вайнштейна-Вебба, використовувала такі методи, як рентгенівська флуоресценція (XRF), оптико-емісійна спектроскопія з індуктивно пов'язаною плазмою (ICP-OES) і дифракція рентгенівських променів (XRD) для аналізу барвників у колекції книг із бібліотеки Lipscomb Beaman Library. Рентгенівську дифракцію було вперше використано в даному контексті для виявлення токсичних пігментів у обкладинках книг.

Результати засвідчили, що деякі книжки містили високі концентрації свинцю та хрому, причому рівень свинцю перевищував межі хронічного впливу, встановлені Центром з контролю і профілактики захворювань (CDC). Такий вплив може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, включно з раком і пошкодженням легенів. Після виявлення цих шкідливих речовин бібліотека вжила запобіжних заходів, запечатавши неперевірені книги XIX століття в пластикові пакети, щоб запобігти подальшому їхньому впливу на здоров'я людей. Книги, в яких було виявлено токсичні барвники, також було опечатано і вилучено з публічного доступу.

Результати дослідження нагадали про важливість виявлення та безпечного поводження з цими потенційно небезпечними предметами, особливо в місцях, де до них часто звертаються люди або дослідники. Ця наукова робота робить внесок у ширші зусилля по боротьбі з такими джерелами хвороб, як-от проєкт "Отруйна книга", що спрямований на виявлення та зменшення ризиків, пов'язаних із токсичними пігментами в історичних книгах по всьому світу.

Команда вчених сподівається, що їхня робота спонукає інші бібліотеки вжити аналогічних заходів безпеки і використовувати неруйнівні методи, такі як XRD, для перевірки своїх колекцій. Такий підхід гарантує збереження цінних історичних артефактів без шкоди для безпеки тих, хто з ними працює.

Раніше Фокус писав про те, що робить паперові видання книг такими особливими для багатьох. У наше століття електронні книжки є зручним і простим способом отримати доступ до величезного пласту інформації та романів на будь-який смак, але, з якоїсь причини, люди все одно продовжують тягнутися до фізичних видань.

Також Фокус писав, що читання фантастики розвиває наш мозок. Читання книг з жанру фантастики та іншої художньої літератури часто не вважається розвивальним проведенням часу. Однак нове дослідження заперечує цю точку зору.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.