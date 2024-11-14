Вартісний подарунок: жінка дізналась про справжню ціну книги, що отримала від матері (фото)

За інформацією журналістів, виявилось, що це перше видання книги А. А. Мілна про Вінні Пуха. Експерт оцінив книгу в сотні разів дорожче, ніж за неї заплатили при купівлі.

У Великій Британії жінка принесла на оцінку книгу А. А. Мілна "Вінні Пух", яку придбала її матір в благодійному магазині. Експерт виявив, що насправді її ціна набагато вища. Про це пише Daily Star.

При огляді експерт зазначив, що дорогоцінна книга виявилась першим виданням, випущеним в 1926 році. Її вартість складає 1400 фунтів стерлінгів (73 тисячі гривень).

Чоловік вирішив поцікавитись історією видання. Виявилось, що мати жінки любила відвідувати благодійні магазини та купувати її подарунки. Книга була куплена в одній із крамниць приблизно за 20-30 пенсів (приблизно 10-15 гривень)

"Вона подарувала мені кілька книг, і вони з'явилися в будинку, але я не звертала на них особливої ​​уваги, доки не подарувала своїй дочці плюшевого Вінні-Пуха. І тоді я подумала: о, я впевнена, що в мене десь є книга. Тому я пошукала в шафах і натрапила на неї", — розповіла власниця книги.

За словами експерта, книга знаходиться в чудовому стані. Він додав, що "є невелика подряпина нагорі, але це найпрекрасніший екземпляр".

Жінка була вражена від справжньої вартості видання. Вона зазначила, що мати була б дуже щасливою, якби дізналась про справжню ціну книги.

Нагадаємо, що раніше учені виявили небезпечні важкі метали в старих книгах. Вони можуть потрапити на руки людини або поширитися повітрям.

Додамо, що нещодавно українські військові неподалік Сіверська знайшли Біблію 1908 року видання. Книга перебувала в розбитій стіні й навіть господарі, можливо, не знали про її існування.