Мелания Трамп рассказала, как ужилась с детьми мужа от предыдущих отношений

По словам Мелании, она никогда не стремилась заменить детям своего мужа от предыдущих браков родных матерей.

Related video

54-летняя жена кандидата в президенты США Мелания Трамп в своей книге мемуаров "Мелания" рассказала, как она строит отношения со своими пасынками и падчерицами, и почему не пытается заменить их матерей, пишет Daily Mail.

Когда модель из словении Мелания Кнавс вышла замуж за американского предпринимателя Дональда Трампа в январе 2005 года, у него уже было четверо детей от предыдущих браков: дочь Иванка и сыновья Дональд-младший и Эрик от Иваны Трамп, а также дочь Тиффани от Марлы Мейплз. В браке с Меланией у Дональда родился сын Бэррон, которому в этом году исполнилось 18 лет.

"Вступая в брак с Дональдом, я обнаружила, что мне приходится разбираться в сложной динамике его большой семьи. Это требовало гибкости и открытости, но каждый момент был шансом наладить связь, учиться и расти в этой новой среде", — вспоминает она.

По словам Мелании, к тому времени, как она вышла замуж за Трампа, многие из ее пасынков уже стали "более независимыми", и пока Тиффани была в "годах становления", она жила со своей матерью в Калифорнии.

"Мой подход к построению отношений с детьми Дональда всегда основывался на любви и уважении. Я признаю их индивидуальность, понимая, что как их мачехи моя роль заключается не в том, чтобы заменить им матерей, а в том, чтобы поддерживать дружескую связь. Эта точка зрения позволила мне развивать значимые отношения с каждым ребенком уникальным образом", — говорится в книге.

Мелания Трамп с мужем, сыном Бэрроном и другими детьми своего мужа Фото: Getty Images

При этом она не скрывает, что не всегда согласна с мнением своих пасынков или даже собственного мужа, и это — "естественный аспект" любых отношений.

"Хотя я могу не соглашаться со всеми мнениями или выбором, высказанными взрослыми детьми Дональда, и не разделяю все решения Дональда, я признаю, что разные точки зрения являются естественным аспектом человеческих отношений. Важно помнить, что каждый человек заслуживает уважения и понимания, независимо от разногласий", — рассказывает Мелания.

Она сосредоточилась на создании среды, в которой каждый может свободно выражать себя подлинно:

"Вместо того, чтобы навязывать свои взгляды или критиковать других, я стремилась быть постоянным присутствием — тем, на кого они могут положиться".

Главный принцип миссис Трамп — "Не контролируй, общайся!"

"Я понимаю, что собственническое отношение не способствует здоровой семейной динамике. Каждому члену семьи нужно свое личное пространство, и я поставила себе в приоритет уважение этой потребности", — написала Мелания.

Ранее Фокус писал, что Мелания рассказала о ранних отношениях с Дональдом Трампом и за что она его раскритиковала.