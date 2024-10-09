Меланія Трамп розповіла, як ужилася з дітьми чоловіка від попередніх стосунків

За словами Меланії, вона ніколи не прагнула замінити дітям свого чоловіка від попередніх шлюбів рідних матерів.

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54-річна дружина кандидата в президенти США Меланія Трамп у своїй книзі мемуарів "Меланія" розповіла, як вона будує стосунки зі своїми пасинками та падчерками, і чому не намагається замінити їхніх матерів, пише Daily Mail.

Коли модель зі Словенії Меланія Кнавс вийшла заміж за американського підприємця Дональда Трампа в січні 2005 року, він уже мав чотирьох дітей від попередніх шлюбів: доньку Іванку і синів Дональда-молодшого та Еріка від Івани Трамп, а також доньку Тіффані від Марли Мейплз. У шлюбі з Меланією у Дональда народився син Беррон, якому цього року виповнилося 18 років.

"Одружуючись із Дональдом, я виявила, що мені доводиться розбиратися в складній динаміці його великої родини. Це вимагало гнучкості та відкритості, але кожен момент був шансом налагодити зв'язок, вчитися і рости в цьому новому середовищі", — згадує вона.

За словами Меланії, на той час, як вона вийшла заміж за Трампа, багато хто з її пасинків уже стали "більш незалежними", і поки Тіффані була в "роках становлення", вона жила зі своєю матір'ю в Каліфорнії.

"Мій підхід до побудови стосунків із дітьми Дональда завжди ґрунтувався на любові та повазі. Я визнаю їхню індивідуальність, розуміючи, що як їхня мачуха моя роль полягає не в тому, щоб замінити їм матерів, а в тому, щоб підтримувати дружній зв'язок. Ця точка зору дала змогу мені розвивати значущі стосунки з кожною дитиною в унікальний спосіб", — ідеться в книзі.

Меланія Трамп із чоловіком, сином Берроном та іншими дітьми свого чоловіка Фото: Getty Images

Водночас вона не приховує, що не завжди згодна з думкою своїх пасинків або навіть власного чоловіка, і це — "природний аспект" будь-яких стосунків.

"Хоча я можу не погоджуватися з усіма думками або вибором, висловленими дорослими дітьми Дональда, і не поділяю всі рішення Дональда, я визнаю, що різні погляди є природним аспектом людських відносин. Важливо пам'ятати, що кожна людина заслуговує на повагу і розуміння, незалежно від розбіжностей", — розповідає Меланія.

Вона зосередилася на створенні середовища, в якому кожен може вільно виражати себе автентично:

"Замість того, щоб нав'язувати свої погляди або критикувати інших, я прагнула бути постійною присутністю — тим, на кого вони можуть покластися".

Головний принцип місіс Трамп — "Не контролюй, спілкуйся!"

"Я розумію, що власницьке ставлення не сприяє здоровій сімейній динаміці. Кожному члену сім'ї потрібен особистий простір, і я поставила собі в пріоритет повагу до цієї потреби", — написала Меланія.

Раніше Фокус писав, що Меланія розповіла про ранні стосунки з Дональдом Трампом і за що вона його розкритикувала.