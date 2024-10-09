Меланія Трамп розповіла, за що її вперше відчитав Дональд

Меланія одружена з Дональдом Трампом уже 19 років. У своїй книзі спогадів вона розкрила чимало цікавих подробиць про їхні стосунки та сімейне життя.

Related video

54-річна Меланія Трамп, дружина кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа, розкрила у своїх мемуарах історію початку стосунків з американським мільйонером 26 років тому, пише Daily Beast.

В ефірі Fox News Tuesday ведучий Грег Гутфельд запитав колишню першу леді США, чи вийшла б вона заміж за Трампа, якби знала, що він стане президентом.

"Хм. Це цікаве запитання", — сказала вона, піднявши палець і викликавши сміх у ведучих.

Потім у розмову втрутився ще один ведучий, Джессі Воттерс. Він уже встиг прочитати книжку, яка надійде в продаж через місяць після виборів, тож зацікавився ранніми днями стосунків Трампа і словенської моделі. Меланія в мемуарах пише, що познайомилася з Дональдом на вечірці Тижня моди в Нью-Йорку 1998 року.

Меланія і Дональд одружилися у 2005 році

"Відтоді, як почалася наша розмова, я була зачарована його чарівністю і легким характером", — пише вона, згадуючи, що він фліртував із нею, незважаючи на те, що тримав під руку дуже сексуальну блондинку.

Меланія, якій тоді було 28 років, пише, що відмовилася дати Трампу свій номер, але вирішила взяти його візитку. Вона почекала час, перш ніж зателефонувати йому. Трамп, почувши її голос, тут же її відчитав.

"Чому ти не подзвонила раніше? Я думав про тебе", — сказав він.

У вересні минулого року стало відомо, що Меланія вирішила переглянути умови шлюбного договору з чоловіком. Оновлені умови стосуються фінансів і майна та спрямовані на збільшення трастового фонду, створеного для єдиного сина пари, 18-річного Беррона, який 2024 року вступив до престижного університету. Крім того, у світлі величезної кількості позовів проти Трампа і розслідувань його діяльності його дружина вирішила перестрахуватися.

Дональд Трамп і Меланія Кнавс заручилися 2004 року. Весільна церемонія відбулася 22 січня 2005 року в Єпископальній церкві Віфезди-у-моря у Палм-Біч із прийомом, організованим у садибі бізнесмена "Мар-а-Лаго".

Раніше Фокус писав, що Меланія відкрито виступила проти ідеї свого чоловіка заборонити аборти в США в разі його перемоги. Вона стверджує, що тільки жінка має право розпоряджатися своїм тілом.