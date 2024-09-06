Молодший син Трампа став студентом престижного університету

За словами Дональда Трампа, його син вступив у безліч коледжів, але зупинив свій вибір на найвідомішій бізнес-школі США.

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18-річний Беррон, молодший син американського політика і бізнесмена Дональда Трампа та його дружини Меланії, вступив до Нью-Йоркського університету. Він розпочав навчання у Школі бізнесу Стерна, яка є однією з найвідоміших і найпрестижніших у світі, пише Daily Mail.

У травні хлопець закінчив академію Оксбриджа в Палм-Біч і до останнього моменту місце його подальшого навчання тримали в таємниці, доки Дональд Трамп публічно не озвучив відповідь на це питання.

"Його прийняли в безліч коледжів. Він дуже розумний хлопець і він піде в бізнес-школу Stern, яка є відмінною школою в Нью-Йоркському університеті. Це дуже якісне місце. Йому сподобалося. Йому сподобалася школа. Нам сподобався Нью-Йоркський університет. Я знаю Нью-Йоркський університет уже давно, але він один із найбільш рейтингових. Ми вибрали школу Стерна. Він дуже здібна дитина, але він уже не дитина. Він просто перейшов у щось більше, ніж просто дитина. Він чудово справляється", — заявив кандидат у президенти в коментарі таблоїду.

Stern належить до числа найкращих бізнес-шкіл Америки з дуже вибірковою програмою бакалаврату, оскільки тільки близько 1 з 20 абітурієнтів досягають успіху. Серед відомих випускників — Алан Грінспен, колишній голова Федеральної резервної системи, і Кеннет Лангоне, засновник і фінансист Home Depot.

За словами Трампа, який закінчив Вортонську школу Пенсільванського університету, вони спочатку розглядали для сина саме цей навчальний заклад, але потім обрали Нью-Йоркський університет.

Окрім навчання Беррон планує продовжити грати у футбол у коледжі. Він відомий своєю фанатичною любов'ю до цього виду спорту і грав за одну з молодіжних команд DC United.

Кампус Нью-Йоркського університету розташований недалеко від вежі Трампа на Мангеттені, де Беррон провів більшу частину свого дитинства до того, як його батько став президентом.

Однокурсники Трампа-молодшого вже знають про те, хто навчатиметься разом із ними. Один студент припустив, що Беррону доведеться прийняти прогресивні погляди, якщо він хоче завести роман зі студентками в сумнозвісному коледжі лівого спрямування.

"Він збирається в Нью-Йоркський університет, тож, якщо його хоч трохи цікавлять дівчата, він стане свого роду лібералом", — сказав співрозмовник видання.

Кілька студентів зазначили, що готові судити про Беррона за його власними заслугами, а не за будь-якими упередженнями.

Однокурсники Беррона Трампа висловили свою думку про нього

"Мені його дуже шкода, він не обирав такого життя", — сказала одна студентка.

"Його батько — це його батько, він самостійна людина. Тому я не збираюся його судити", — погодилася інша, додавши, що вона безумовно розгляне можливість дружби.

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