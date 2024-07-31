"Атомно божевільний": племінник Трампа пояснив, чому буде голосувати на виборах за Камалу Гарріс

Син покійного старшого брата експрезидента США Фред написав книжку, у якій розповів про расизм Дональда Трампа та його зневажливе ставлення до людей з інвалідністю. У штабі Трампа всі тези заперечили.

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Фред Трамп III, племінник 45-го президента Дональда Трампа, планує голосувати на виборах у листопаді за віцепрезидентку Камалу Гарріс. Про це він сказав в інтерв'ю ABC News.

Він заявив, що його дядько "атомно божевільний" і що був свідком того, як той вживав расистські висловлювання, а також зневажливо говорив про людей із інвалідністю: казав, що ті "потребують забагато витрат і мають просто померти".

Водночас, на думку племінника,Трамп не є расистом або ксенофобом, але "використовує людей як реквізит і відсуває їх убік, щойно отримує те, що йому потрібно".

Шлях Трампа був "складним і часом жорстоким", сказав Фред в інтерв'ю Аарону Катерскі.

"І в кожній сім'ї — люди це знають — сім'ї складні. У кожній родині є божевільний дядько. Мій дядько Дональд — атомний божевільний. І … він залишив свій слід в історії сім'ї", — сказав він.

На прохання пояснити далі, Фред Трамп сказав, що це "означає, що він робить речі, які, навіть наскільки я його знаю, коли він зараз там, я здригаюся і кажу: "Це той самий хлопець, якого я знав?". Що змусило його змінитися? … Що змусило його стати таким? Але при всьому цьому, у мене завжди були хороші стосунки".

Племінник Дональда Трампа сказав, що планує проголосувати за Гарріс, але прийде на інавгурацію у разі перемоги його дядька, якщо запросять.

В інтерв’ю The View він додав, що політика Камали Гарріс, без сумніву, є тим, що він підтримує. І навіть готовий без вагань агітувати за неї, якщо його про це попросять.

Хто такий Фред Трамп

Фред Трамп — син покійного старшого брата колишнього президента, який помер у 1981 році у віці 42 років.

Він написав книгу "Усі в сім’ї: Трампи і як ми до цього дійшли". У ній описані "ніколи раніше не озвучені історії" про сім’ю Трампів і складні стосунки Фреда з колишнім президентом.

Книга "Усі в сім"ї: Трампи і як ми до цього дійшли" Фото: Amazon

За його словами, ця остання розповідь про сім'ю Трампа не є політичним замовленням, а радше "повною правдою" про його дядька, який є кандидатом у президенти від Республіканської партії.

"Я не збираюся його змінювати. Я не думаю, що є хтось, хто міг би його змінити. Але мені завжди подобалося проводити з ним час. І я сподіваюся, що якщо його не оберуть, він заспокоїться. Я не знаю, чи це можливо. Але я припускаю, що мене, можливо, більше не чекатимуть на жодному з полів для гольфу", — сказав Фред Трамп.

У коментарі для ABC News директор з комунікацій передвиборчої кампанії Трампа Стівен Чунг заперечив твердження про колишнього президента.

Нагадаємо, 26 липня подружжя Барака та Мішель Обами підтримали Камалу Гарріс як кандидатку на посаду президента від Демократичної партії.

27 липня The Washington Post писало, що перемога Камали Гарріс на виборах президента США стане "величезним розчаруванням для Кремля".