"Атомно сумасшедший": племянник Трампа объяснил, почему будет голосовать на выборах за Камалу Харрис

Сын покойного старшего брата экс-президента США Фред написал книгу, в которой рассказал о расизме Дональда Трампа и его пренебрежительном отношении к людям с инвалидностью. В штабе Трампа все тезисы опровергли.

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Фред Трамп III, племянник 45-го президента Дональда Трампа, планирует голосовать на выборах в ноябре за вице-президента Камалу Харрис. Об этом он сказал в интервью ABC News.

Он заявил, что его дядя "атомно сумасшедший", и что был свидетелем того, как тот употреблял расистские высказывания, а также пренебрежительно говорил о людях с инвалидностью: говорил, что те "требуют слишком много расходов и должны просто умереть".

В то же время по мнению племянника, Трамп не является расистом или ксенофобом, но "использует людей как реквизит и отодвигает их в сторону, как только получает то, что ему нужно".

Путь Трампа был "сложным и порой жестоким", сказал Фред в интервью Аарону Катерски.

"И в каждой семье — люди это знают — семьи сложные. В каждой семье есть сумасшедший дядя. Мой дядя Дональд — атомный сумасшедший. И ... он оставил свой след в истории семьи", — сказал он.

На просьбу объяснить дальше, Фред Трамп сказал, что это "означает, что он делает вещи, которые, даже насколько я его знаю, когда он сейчас там, я вздрагиваю и говорю: "Это тот же парень, которого я знал?". Что заставило его измениться? Что заставило его стать таким? Но при всем этом, у меня всегда были хорошие отношения".

Племянник Дональда Трампа сказал, что планирует проголосовать за Харрис, но придет на инаугурацию, если победит его дядя и его пригласят.

В интервью The View он добавил, что политика Камалы Харрис, без сомнения, является тем, что он поддерживает. И даже готов без колебаний агитировать за нее, если его об этом попросят.

Кто такой Фред Трамп

Фред Трамп — сын покойного старшего брата бывшего президента, который умер в 1981 году в возрасте 42 лет.

Он написал книгу "Все в семье: Трампы и как мы до этого дошли". В ней описаны "никогда ранее не озвученные истории" о семье Трампов и сложных отношениях Фреда с бывшим президентом.

Книга "Все в семье: Трампы и как мы до этого дошли" Фото: Amazon

По его словам, этот последний рассказ о семье Трампа не является политическим заказом, а скорее "полной правдой" о его дяде, который является кандидатом в президенты от Республиканской партии.

"Я не собираюсь его менять. Я не думаю, что есть кто-то, кто мог бы его изменить. Но мне всегда нравилось проводить с ним время. И я надеюсь, что если его не изберут, он успокоится. Я не знаю, возможно ли это. Но я предполагаю, что меня, возможно, больше не будут ждать ни на одном из полей для гольфа", — сказал Фред Трамп.

В комментарии для ABC News директор по коммуникациям предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг опроверг утверждения о бывшем президенте.

Напомним, 26 июля супруги Барак и Мишель Обамы поддержали Камалу Харрис как кандидата на пост президента от Демократической партии.

27 июля The Washington Post писало, что победа Камалы Харрис на выборах президента США станет "огромным разочарованием для Кремля".