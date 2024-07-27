Не дасть закінчити війну на умовах Росії: Кремль побоюється перемоги Камали Гарріс, — WP

Росія вважає віцепрезидентку США ліберальним терористом. Її перемога стане величезним розчаруванням для Кремля, вважають журналісти.

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Заява Джо Байдена про відмову брати участь в американських виборах на користь віцепрезидентки Камали Гаррісс стала ударом для багатьох представників російської еліти. Про це пише The Washington Post.

На думку аналітиків, а також російських чиновників, відмова Байдена перевернула хід перегонів, у яких, на думку Кремля і його прихильників, міг перемогти Дональд Трамп, створивши "вікно можливостей" для врегулювання війни в Україні на агресивних, експансіоністських умовах Росії.

"Якщо Камала Гарріс переможе на виборах, це стане величезним розчаруванням для Кремля", — заявили в одній із російських політичних консалтингових компаній, оскільки сама природа американської політики стане, з погляду Москви, ірраціональною, непрагматичною і саморуйнівною.

Гарріс представляє те, що в Москві називають "ліберальними терористами", "ліберальними диктаторами". З такими людьми, зазначили в консалтинговій компанії, буде дуже важко покласти край війні на умовах РФ.

Для Росії метушня президентства Трампа, його захоплення авторитарними правителями на кшталт Володимира Путіна і його нападки на НАТО і Євросоюз були подарунком, зазначають у виданні. Хвастощі Трампа, що він може закінчити війну в Україні за один день, передбачали, що він може змусити Київ здати територію.

Однак аналітики і чиновники скептично ставляться до здатності Трампа вести переговори і стурбовані його непередбачуваністю.

Байдена ж оцінювали як вихідця з епохи холодної війни, коли Росію боялися як суперника наддержави. У Кремлі розглядають Байдена як передбачуваного гравця, який не ризикне вступити в прямі військові дії з Росією і який розуміє, що РФ володіє великим ядерним арсеналом. За Байдена, принаймні, було розуміння "червоних ліній", а Гарріс, невідому росіянам, розглядають із тривогою.

"Ніхто не чекає від неї нічого хорошого, оскільки вважається, що вона стане заручницею глибинної держави, а рівень невизначеності, скоріше за все, зростатиме, аніж зменшуватиметься", — сказав російський учений, який має тісні зв'язки з високопоставленими російськими дипломатами.

Крім того, як зазначається, відхід Байдена став для Росії другим неприємним сюрпризом у західній політиці після несподіваної поразки на виборах до французького парламенту вкрай правої партії "Національне об'єднання", яку Москва підтримувала як політичного союзника.

Нагадаємо, що в оточенні президента України прогнозують, що в разі перемоги Дональда Трампа майже весь 2025 рік буде "дуже важким". Очікується, що на початку терміну політик спробує перезавантажити відносини з Володимиром Путіним.

Сам Дональд Трамп назвав Камалу Гарріс злою і тупою.