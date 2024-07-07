Вибори у Франції: альянс лівих несподівано вийшов на перше місце, партія Ле Пен — на третьому

Ультраправа партія "Національне об'єднання" отримує від 115 до 150 місць у парламенті, тоді як союз лівих політиків "Новий народний фронт" — від 175 до 205 місць.

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Результати парламентських виборів у Франції піднесли сюрприз. Екзитполи прогнозують перемогу альянсу лівих "Новий народний фронт", друге місце — коаліції прихильників чинного президента "Разом за республіку" Емманюеля Макрона і третє місце партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Про це свідчить прогноз Elabe на замовлення BFM TV, RMC і La Tribune Dimanche.

Загалом у другому турі виборів розподілять 577 місць у парламенті. У першому турі свої мандати отримали 76 депутатів, серед них 39 від "Національного об'єднання", 32 від "Нового народного фронту" і два від коаліції Макрона.

Другий тур виборів у Франції

Згідно з екзитполами, ультраправа партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен отримує від 115 до 150 місць у парламенті, союз лівих політиків "Новий народний фронт" — від 175 до 205 місць, а прихильники чинного президента Емманюеля Макрона "Разом за республіку" — від 150 до 175 мандатів.

Вибори у Франції

Таким чином, жодна з партій не отримує парламентської більшості, зазначає BFMTV.

Нагадаємо, у другому турі виборів була незвично висока явка. На 12:00 вона становила 26,63% — вища, ніж показник на той самий час у першому турі. До 17:00 явка становила 59,71% і досягла рекордного показника з 1981 року. Явка на 17:00 у першому турі, що відбувся 30 червня, була меншою — 59,39%.

До кінця дня, за оцінкою BFM TV і Le Monde, явка становила 67,1% — порівняно з 66,71% у першому турі.

Однак у Парижі про всяк випадок підготувалися до ймовірних заворушень. Модні бутіки та ресторани прикрили вітрини щитами, а на вулиці вивели 30 тисяч поліцейських.