А французи демонструють високу явку на парламентських виборах. За даними Міністерства внутрішніх справ, явка становила 59,71% приблизно о 5 годині вечора і це найвищий рівень явки з 1981 року.

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Французькі виборці у великій кількості взяли участь у другому турі парламентських виборів у неділю, в результаті яких вкрай права партія "Національне об'єднання" (RN) може виявитися найсильнішою силою, що серйозно підірве авторитет президента Еммануеля Макрона. А тим часом у Парижі готуються до заворушень: бутики і ресторани закривають вітрини дерев'яними щитами. Про це пише Reuters.

За даними МВС Франції, явка на вибори становила 59,71% приблизно о 5 годині вечора, що вище за 38,11% на той момент під час другого туру голосування у 2022 році. За словами соціологів Harris Interactive та Ipsos, це найвищий рівень явки після обіду з 1981 року, що свідчить про сильний інтерес громадськості до виборів, які поляризували політичні погляди.

Бутики готуються до результатів виборів у Франції

Обидва агентства прогнозують остаточну явку на рівні близько 67%, що є рівнем, небаченим з 1997 року.

Останні опитування громадської думки передбачили, що RN отримає більшість місць у Національній асамблеї, але передбачили, що вона може не отримати абсолютної більшості.

Якщо націоналістична, євроскептична партія RN справді отримає більшість, це призведе до формування першого вкрай правого уряду у Франції з часів Другої світової війни і викличе шок у Європейському Союзі в той час, коли популістські партії зміцнюють свою підтримку по всьому континенту.

Голосування закривається о 18:00 у містах і невеликих містах та о 20:00 у великих містах. Соціологи представлять початкові прогнози на основі попередніх підрахунків за вибіркою виборчих дільниць о 20:00.

Макрон призначив позачергові вибори після того, як його кандидатура була розгромлена RN на виборах до Європейського парламенту минулого місяця, що, мабуть, було спрямовано на те, щоб збити з пантелику його суперників на виборах до законодавчого органу. Голосування зіштовхує центристський уряд з опозиційними рухами.

Опитування громадської думки прогнозують, що кандидатура Марін Ле Пен стане домінантною силою, оскільки виборці карають Макрона за кризу вартості життя і його відірваність від труднощів, з якими стикаються люди.

Однак, судячи з усього, RN не зможе досягти мети у 289 місць, яка одразу ж забезпечила б пост прем'єр-міністра 28-річному протеже Ле Пен Жордану Барделле з робочою більшістю.

Передвиборчий плакат Марін Ле Пен і Жордана Барделли Фото: Getty Images

Прогнозована перевага вкрай правих скоротилася після того, як центристський альянс Макрона "Разом" і лівий Новий народний фронт (НФФ) вивели десятки кандидатів із тристоронніх перегонів у другому турі у спробі об'єднати голоси супротивників RN.

"Франція перебуває на краю прірви", — заявив минулого тижня в ефірі радіостанції France Inter Рафаель Глюксман, член Європейського парламенту, який очолював фракцію лівих сил Франції на виборах до Європарламенту минулого місяця.

Політичне насильство різко зросло протягом тритижневої кампанії. Міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманен заявив, що влада зафіксувала понад 50 фізичних нападів на кандидатів та агітаторів.

Вікна деяких розкішних бутиків на Єлисейських полях, включно з магазином Louis Vuitton, були забарикадовані, а Дарманен заявив, що задіє 30 000 поліцейських через побоювання насильницьких протестів у разі перемоги крайніх правих.

Бутики готуються до результатів виборів у Франції

Партія RN, яка тривалий час була вигнанцем для багатьох через свою расистську та антисемітську політику, розширила свою підтримку за межі своєї традиційної бази вздовж узбережжя Середземного моря і деіндустріалізованої півночі, граючи на гніві виборців щодо Макрона через обмежені бюджети домогосподарств, безпеку і проблеми з імміграцією.

Нагадаємо, лідерка вкрай правої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен заявила, що якщо її партія переможе у другому турі парламентських виборів і сформує уряд, то українським військам заборонять використовувати далекобійну французьку зброю для нанесення ударів по території Російської Федерації.