А французы демонстрируют высокую явку на парламентских выборах. По данным Министерства внутренних дел, явка составила 59,71% примерно к 5 часам вечера и это самый высокий уровень явки с 1981 года.

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Французские избиратели в большом количестве приняли участие во втором туре парламентских выборов в воскресенье, в результате которых крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) может оказаться самой сильной силой, что серьезно подорвет авторитет президента Эммануэля Макрона. А тем временем в Париже готовятся к беспорядкам: бутики и рестораны закрывают витрины деревянными щитами. Об этом пишет Reuters.

По данным МВД Франции, явка на выборы составила 59,71% примерно к 5 часам вечера, что выше 38,11% на тот момент во время второго тура голосования в 2022 году. По словам социологов Harris Interactive и Ipsos, это самый высокий уровень явки после обеда с 1981 года, что свидетельствует о сильном интересе общественности к выборам, которые поляризовали политические взгляды.

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Оба агентства прогнозируют окончательную явку на уровне около 67%, что является уровнем, невиданным с 1997 года.

Последние опросы общественного мнения предсказали, что RN получит большинство мест в Национальной ассамблее, но предсказали, что она может не получить абсолютного большинства.

Если националистическая, евроскептическая партия RN действительно получит большинство, это приведет к формированию первого крайне правого правительства во Франции со времен Второй мировой войны и вызовет шок в Европейском Союзе в то время, когда популистские партии укрепляют свою поддержку по всему континенту.

Голосование закрывается в 18:00 в городах и небольших городах и в 20:00 в крупных городах. Социологи представят первоначальные прогнозы на основе предварительных подсчетов по выборке избирательных участков в 20:00.

Макрон назначил внеочередные выборы после того, как его кандидатура была разгромлена RN на выборах в Европейский парламент в прошлом месяце, что, по-видимому, было направлено на то, чтобы сбить с толку его соперников на выборах в законодательный орган. Голосование сталкивает центристское правительство с оппозиционными движениями.

Опросы общественного мнения прогнозируют, что кандидатура Марин Ле Пен станет доминирующей силой, поскольку избиратели наказывают Макрона за кризис стоимости жизни и его оторванность от трудностей, с которыми сталкиваются люди.

Однако, по всей видимости, RN не сможет достичь цели в 289 мест, которая сразу же обеспечила бы пост премьер-министра 28-летнему протеже Ле Пен Жордану Барделле с рабочим большинством.

Предвыборный плакат Марин Ле Пен и Жордана Барделлы Фото: Getty Images

Прогнозируемый перевес крайне правых сократился после того, как центристский альянс Макрона "Вместе" и левый Новый народный фронт (НПФ) вывели десятки кандидатов из трехсторонних гонок во втором туре в попытке объединить голоса противников RN.

"Франция находится на краю пропасти", — заявил на прошлой неделе в эфире радиостанции France Inter Рафаэль Глюксман, член Европейского парламента, возглавлявший фракцию левых сил Франции на выборах в Европарламент в прошлом месяце.

Политическое насилие резко возросло в течение трехнедельной кампании. Министр внутренних дел Джеральд Дарманен заявил, что власти зафиксировали более 50 физических нападений на кандидатов и агитаторов.

Окна некоторых роскошных бутиков на Елисейских полях, включая магазин Louis Vuitton, были забаррикадированы, а Дарманен заявил, что задействует 30 000 полицейских из-за опасений насильственных протестов в случае победы крайне правых.

Бутики готовятся к результатам выбров во Франции

Партия RN, которая долгое время была изгоем для многих из-за своей расистской и антисемитской политики, расширила свою поддержку за пределы своей традиционной базы вдоль побережья Средиземного моря и деиндустриализированного севера, играя на гневе избирателей в отношении Макрона из-за ограниченных бюджетов домохозяйств, безопасности и проблем с иммиграцией.

Напомним, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что если ее партия победит во втором туре парламентских выборов и сформирует правительство, то украинским войскам запретят использовать дальнобойное французское оружие для нанесения ударов по территории Российской Федерации.