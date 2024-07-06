В случае победы на выборах во Франции Ле Пен пообещала ограничить военную помощь Украине

Если на парламентских выборах во Франции в воскресенье к власти придут крайне правые, поддержка одного из самых верных сторонников Киева, по всей видимости, ослабнет, считают журналисты. Ле Пен заблокирует или отменит все проукраинские инициативы Макрона.

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Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что если ее партия победит во втором туре парламентских выборов и сформирует правительство, украинским войскам запретят использовать дальнобойное французское оружие для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Об этом политик заявила в интервью CNN.

Марин Ле Пен пообещала, что она помешает президенту Франции Эмманюэлю Макрону ввести войска на украинскую территорию.

"Если Эмманюэль Макрон хочет отправить войска в Украину, а премьер-министр против, то никаких войск в Украину не будет. Последнее слово за премьер-министром", — сказала она.

Помимо блокирования возможной отправки войск в Украину, Ле Пен заявила, что отменит разрешение Киеву на использование поставленных Францией ракет большой дальности по территории России. Ле Пен заявила, что ее единственная "красная линия" по Украине — это предотвращение превращения Франции в "соучастника" конфликта посредством использования французских ракет большой дальности против целей на российской территории.

Отметим, в случае, если французские войска перебросят в Украину, то их могут разместить вдоль границы с Беларусью и вдоль береговой линии Днепра на правобережье. Так считает сотрудник Министерства обороны Франции Винсент Арбаретье.

Напомним, что в НАТО обеспокоены рисками сплоченности западного военного альянса, которые несет с собой возможный приход французских крайне правых к власти, а также тем, что ближайшем будущем может ослабнуть приверженность Парижа Украине.