Выборы во Франции: Крайне правые и Марин Ле Пен одержали победу в первом туре

Глава государства Эмманюэль Макрон уже призвал объединиться для противостояния ультраправым во втором туре.

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Крайне правое "Национальное объединение" Марин Ле Пен и союзные с ним силы одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов. Президент Эмманюэль Макрон всерьез обеспокоен успехом оппонентов и призвал своих союзников объединится перед вторым туром голосования, который пройдет на следующей неделе. Об это сообщает Reuters.

Крайне правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" (RN) добилась исторических успехов и победила в первом туре парламентских выборов во Франции, но окончательный результат будет зависеть от дней создания альянса перед вторым туром голосования на следующей неделе.

Марин Ле Пен Фото: Getty Images

"Национальное объединение" и его союзники получили 33% голосов, за ними следовал левый блок с 28% и центристы президента Эмманюэля Макрона с 20%, как показали официальные результаты министерства внутренних дел в понедельник.

Это стало огромным провалом для Макрона, который назначил внеочередные выборы после того, как его кандидатура потерпела поражение от RN на выборах в Европейский парламент в прошлом месяце.

Но сможет ли антииммигрантская евроскептическая партия RN сформировать правительство, будет зависеть от решающего тура на следующей неделе и от того, насколько успешно другим партиям удастся помешать Ле Пен, сплотившись вокруг наиболее успешных конкурирующих кандидатов в избирательных округах по всей Франции.

Лидеры как левого Нового народного фронта, так и центристского альянса Макрона ясно дали понять в воскресенье вечером, что они снимут своих кандидатов в округах, где другой кандидат будет иметь больше шансов победить RN во втором туре выборов в следующее воскресенье.

RN, которая долгое время была изгоем для многих во Франции, теперь ближе к власти, чем когда-либо. Ле Пен попыталась очистить имидж партии, известной своим расизмом и антисемитизмом, — тактика, которая сработала на фоне гнева избирателей на Макрона, высокой стоимости жизни и растущей обеспокоенности по поводу иммиграции.

На данный момент партия Республиканцев, которая раскололась перед голосованием, и небольшое число ее законодателей присоединилось к RN, не обозначила свою позицию.

У всех кандидатов, прошедших первый тур, есть время до вечера вторника, чтобы подтвердить, пройдут ли они во второй тур.

Реакция Эмманюэля Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя тогда еще экзитполы, которые прогнозировали победу ультраправых, призвал к "демократическому единению" во втором туре парламентских выборов, чтобы противостоять ультраправым. Как сообщает BFMTV, с таким заявлением Макрон вышел вечером 30 июня.

Эмманюэль Макрон голосует на выборах

Президент Франции отметил, что высокая явка в первом туре досрочных парламентских выборов подтвердила важность этого голосования для французов и стремление "прояснить политическую ситуацию". Макрон призвал к "широкому демократическому и республиканскому единению" перед вторым туром голосования, который окончательно определит победителей в мажоритарных округах.

Кто такая Марин Ле Пен

Марин Ле Пен родилась в семье известного политика: ее отец Жан-Мари Ле Пен в 1972 году создал партию "Национальный фронт" (позже "Национальное объединение"). Она младшая из трех его дочерей. Жан-Мари служил в Иностранном легионе, начал политическую карьеру в 1956 году. Прославился тем, что отрицал Холокост, называя его "мелочью" в контексте Второй мировой войны, продавал записи нацистских речей, выступал против иммиграции из бывших французских колоний в Северной Африке, европейской интеграции, выступал за повторное введение смертной казни и добивался запрета на строительство дополнительных мечетей во Франции. Также он дрался с оппонентами и получал запрет занимать государственные должности.

Марин Ле Пен с отцом

Марин сменила отца на посту лидера партии "Национальное объединение" в 2011 году. Она была кандидатом от этой партии на президентских выборах во Франции в 2017 и 2022 годах.

Она занимала ряд региональных и муниципальных должностей в правительстве Нор-Па-де-Кале и привела Национальный фронт к сильным результатам на региональных выборах в 2009 году.

Когда Ле Пен вышла из тени своего отца и стала самостоятельной национальной фигурой, она дистанцировалась от некоторых его и более радикальных взглядов партии. Приняв устоявшуюся антииммиграционную позицию партии, она была ярым критиком антисемитизма, который маргинализировал партию в прошлом.

В мае 2011 года Ле Пен была выбрана для представления "Национального фронта" на президентских выборах 2012 года против действующего Николя Саркози и кандидата от социалистов Франсуа Олланда. В апреле 2012 года Ле Пен заняла уверенное третье место в первом туре этих выборов, набрав более 18 процентов голосов.

Ле Пен продолжала смягчать имидж Национального фронта, и ее личная популярность отражала растущее признание партии как жизнеспособной альтернативы двум основным партиям Франции. По мере того как французская экономика переживала трудности, социалисты Олланда впадали в немилость, а Ле Пен и "Национальный фронт" апеллировали к той части электората, которая начинала видеть в Европейском союзе (ЕС) препятствие, а не преимущество.

Предвыборный плакат Фото: Getty Images

Спорные заявления Жана-Мари Ле Пена разожгли публичную вражду с Марин, и в августе 2015 года старший Ле Пен был исключен из партии, которую он возглавлял почти 40 лет. 13 ноября 2015 года в Париже произошел смертоносный теракт, в результате которого погибло 130 человек и более 350 получили ранения, и Марин Ле Пен поспешила обвинить Олланда и иммиграционную политику Франции. Растущие антиисламские настроения повысили эффективность "Национального фронта".

Ле Пен приветствовала голосование по Brexit в Соединенном Королевстве в июне 2016 года и избрание Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов в ноябре 2016 года как доказательство растущего принятия ее принципов.

В июне 2018 года Ле Пен объявила, что "Национальный фронт" изменит свое название на Rassemblement National (Национальное объединение), в явной попытке дистанцировать партию от ее откровенно неофашистского и антисемитского прошлого.

Ле Пен официально ушла с поста лидера Национального объединения в ноябре 2022 года, чтобы посвятить свое время парламентской группе партии. Ее сменил Жордан Барделла, ее 27-летний протеже, которому было поручено повысить привлекательность партии среди молодых избирателей.

Жордан Барделла Фото: Getty Images

Напомним, хотя Марин Ле Пен долгое время одобряла политику Владимира Путина и поддержала в свое время аннексию Крыма, в мае она выступила с заявлением, в котором сообщила, что "вторгшись в Украину 24 февраля 2022 года, Россия спровоцировала войну на пороге ЕС и геополитический кризис, который, несомненно, является самым драматичным за последние двадцать лет".