Пророссийская лидер ультраправых Франции заявила, что РФ спровоцировала "самый драматический" кризис (видео)

Французский депутат Марин Ле Пен заявила об обязательствах выразить уважение и поддержку украинскому народу, который подвергается нападению россиян.

Related video

Лидера парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что напав на Украину, Российская Федерация спровоцировала войну на пороге Европейского Союза и "самый драматический" за последние 20 лет геополитический кризис. Об этом она написала в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

"Вторгшись в Украину 24 февраля 2022 года, Россия спровоцировала войну на пороге ЕС и геополитический кризис, который, несомненно, является самым драматичным за последние двадцать лет", — говорится в сообщении.

Кроме того, депутат заявила об обязательствах выразить поддержку украинскому народу, который подвергается нападению россиян.

"Украинской нации мы обязаны выразить наше уважение и нашу поддержку", — подчеркнула Марин Ле Пен.

Позиция Марин Ле Пен относительно Украины

Лидера французских крайне правых (второй крупнейшей партии в парламенте) считают пророссийским депутатом за неоднократную поддержку аннексии Крыма и нарративов Кремля. Например, 24 мая 2023 года Марин Ле Пен заявила, что считает временно оккупированный полуостров легитимной частью России.

Тогда же депутат утверждала, что Крым был российским в течение двух веков, а украинским — в течение 60 лет, подаренных диктатором по прихоти.

Почему у Ле Пен такая позиция по Крыму

Отметим, еще в 2017 году во время своей предвыборной кампании Марин Ле Пен открыто заявляла о своей дружбе с президентом России Владимиром Путиным.

"Если вы говорите, что Россия является военной опасностью для других стран Европы, я думаю, что вы ошибаетесь в анализе ситуации", — отмечала она в феврале в интервью для CNN. В том же интервью Ле Пен поддержала аннексию Крыма.

Уже в марте 2017 года лидер Кремля лично встречал главу французской правой партии в Москве. Журналисты смогли узнать, что в 2014 году Марин Ле Пен получила большой кредит размером девять миллионов евро в Первом Чешско-российском банке.

В середине апреля 2022 года кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен отказалась признавать оккупацию Крыма Россией и заявила, что Европа должна предотвратить военное слияние РФ и Китая.

Напомним, издание Reuters сообщило, что в пятницу, 22 сентября, прокуратура Парижа заявила, что депутат Марин Ле Пен и 23 члена ее партии "Национальное объединение" должны предстать перед судом по обвинению в нецелевом использовании средств Европейского союза.