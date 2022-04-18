Марин Ле Пен отказалась признавать оккупацию Крыма и призвала предотвратить альянс РФ и Китая

По словам французского политика, захвата Крыма российскими войсками не было, а на полуострове проходил "референдум".

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Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен отказалась признавать оккупацию Крыма Россией и заявила, что Европа должна предотвратить военное слияние РФ и Китая. Такое заявление политик сделала в интервью французскому общественному радио.

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В частности, журналисты поинтересовались, какую сторону в полномасштабной войне между Россией и Украиной она поддерживает. По словам Марин Ле Пен, она выступает за территориальную целостность нашей страны.

Однако, кандидат в президенты Франции считает, что Россия в 2014 году не захватывала Крым, поскольку "на полуострове проходил референдум".

"Референдум был, мы можем его оспаривать, мы можем не соглашаться, но военного вторжения в Крым никогда не было", — заявила Марин Ле Пен, комментируя аннексию украинского полуострова в 2014 году.

В ходе интервью напомнила, что сразу осудила полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину, поскольку действия российских военных "противоречят всему, за что я борюсь для наций и народов мира". Марин Ле Пен также предупредила, что Россия может создать альянс с Китаем и подобное слияние будет представлять "большую опасность" для Запада.

"Повторное присоединение, как сказал Эммануэль Макрон, России к Европе, очевидно, является элементом безопасности для нашего континента и нашей страны… Позволить России, крупнейшему в мире производителю сырья, и Китаю, крупнейшей в мире фабрике, возможно, сформировать крупнейшую в мире военную державу, я считаю большой опасностью. В дипломатическом плане, когда война закончится, когда будет подписан мирный договор, мы должны постараться избежать этого слияния, которое рискует стать для нас опасностью 21 века", — подытожила Ле Пен, комментируя возможный альянс России и Китая.

Напомним, 10 апреля во Франции проходил первый тур президентских выборов, по итогам которого выиграл действующий глава государства Эммануэль Макрон. За президента свои голоса отдали 27,84% избирателей, а на втором месте оказалась кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен с результатом в 23,15% голосов. Второй тур президентских выборов пройдет во Франции в воскресенье, 24 апреля.

Ранее Фокус в своем материале детально рассказывал о каждом из кандидатов в президенты Франции и объяснял их позиции по отношению к Украине.