Марін Ле Пен відмовилася визнавати окупацію Криму та закликала запобігти альянсу РФ і Китаю

За словами французької політикині, захоплення Криму російськими військами не було, а на півострові проходив "референдум".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Кандидатка президенти Франції Марін Ле Пен відмовилася визнавати окупацію Криму Росією та заявила, що Європа має запобігти військовому злиттю РФ і Китаю. Таку заяву політикиня зробила в інтерв'ю французькому громадському радіо.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Зокрема журналісти поцікавилися, який бік у повномасштабній війні між Росією та Україною вона підтримує. За словами Марін Ле Пен, вона виступає за територіальну цілісність нашої країни.

Проте кандидатка в президенти Франції вважає, що Росія у 2014 році не захоплювала Крим, оскільки "на півострові проходив референдум".

"Референдум був, ми можемо його заперечувати, ми можемо не погоджуватися, але військового вторгнення в Крим ніколи не було", — заявила Марін Ле Пен, коментуючи анексію українського півострова у 2014 році.

У ході інтерв'ю нагадала, що одразу засудила повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну, оскільки дії російських військових "суперечать усьому, за що я борюся для націй і народів світу". Марін Ле Пен також попередила, що Росія може створити альянс із Китаєм, і подібне злиття становитиме "велику небезпеку" для Заходу.

"Повторне приєднання, як сказав Емманюель Макрон, Росії до Європи, очевидно, є елементом безпеки для нашого континенту та нашої країни... Дозволити Росії, найбільшому у світі виробнику сировини, та Китаю, найбільшій у світі фабриці, можливо, сформувати найбільшу у світі військову державу, я вважаю великою небезпекою. У дипломатичному плані, коли війна закінчиться, коли буде підписано мирний договір, ми маємо намагатися уникнути цього злиття, яке ризикує стати для нас небезпекою 21 століття", — підсумувала Ле Пен, коментуючи можливий альянс Росії та Китаю.

Нагадаємо, 10 квітня у Франції проходив перший тур президентських виборів, за підсумками якого виграв чинний глава держави Емманюель Макрон. За президента свої голоси віддали 27,84% виборців, а на другому місці опинилася кандидатка від партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен із результатом 23,15% голосів. Другий тур президентських виборів відбудеться у Франції в неділю, 24 квітня.

Раніше Фокус у своєму матеріалі детально розповідав про кожного з кандидатів у президенти Франції та пояснював їхні позиції щодо України.