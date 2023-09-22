Во Франции хотят судить пророссийского депутата Марин Ле Пен: подробности

Французского депутата, которая отказывается признавать оккупацию Крымского полуострова Россией, обвиняют в нецелевом использовании средств ЕС.

Related video

В пятницу, 22 сентября, прокуратура Парижа заявила, что депутат Марин Ле Пен и 23 члена ее партии "Национальное объединение" должны предстать перед судом по обвинению в нецелевом использовании средств Европейского союза. Об этом пишет Reuters.

Расследование по этому делу было начато в декабре 2016 года. Прокуратура намеревалась выяснить, были ли использованы средства, выделенные для помощников парламентариев Евросоюза, на выплаты лицам, работающих на партию "Национальное объединение".

Важно

В МИД РФ вызвали посла Франции из-за "русофобских действий" на саммите G-20 (видео)

Как отмечают журналисты, законодатели ЕС получают деньги на покрытие расходов, в том числе на оплату труда помощников. Однако эти средства не должны быть уходить на потребности партии.

Всего в рамках расследования были рассмотрены дела 49 помощников. Согласно отчету парламента, некоторые из помощников занимают высокие должности в "Национальном объединении".

В партии "Национальное объединение" отвергают предъявленные обвинения.

"Мы оспариваем эту позицию, которая представляется ошибочным пониманием работы оппозиционных законодателей и их помощников, которая носит прежде всего политический характер", — сообщили в партии.

В прокуратуре заявили, что Марин Ле Пен грозит тюремный срок на 10 лет, штраф в 1 миллион евро, а также лишение права государственные должности в течение 10 лет. Судом еще не принято решение, принимать ли к рассмотрению ходатайство прокуратуры.

Напомним, в апреле 2022 года Марин Ле Пен, будучи кандидатом в президенты Франции, отказалась признавать оккупацию Крыма Россией. По мнению политика, "на полуострове проходил референдум".

В мае 2023 года Марин Ле Пен заявила, что что считает Крым легитимной частью России, так как он был "подаренным диктатором по прихоти". Она также утверждает, что во время своих визитов на полуостров она якобы общалась с местными жителями.