Лидер праворадикальной партии Марин Ле Пен рассказывает, что во время своих визитов на полуостров она якобы общалась с местными жителями, которые свободно выразили свое желание быть частью России посредством голосования.

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В среду, 24 мая лидер парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что считает Крым легитимной частью России. Об этом она заявила отвечая на вопросы депутатов на слушаниях по вопросам иностранного вмешательства в Национальном собрании Франции, сообщает издание BFMTV.

По ее словам временно оккупированный полуостров Крым является легитимной частью России. Также Ле Пен утверждает, что Крым был российским в течение двух веков, а украинским – в течение 60 лет, подаренных диктатором по прихоти.

"Крым был российским в течение двух веков и украинским — в течение 60 лет после того, как был передан диктатором по его капризу. Я убежденная сторонница референдумов и считаю, что жители Крыма свободно выразили свое желание посредством голосования быть частью России", — заявила Ле Пен.

Ле Пен отметила, что во время своих визитов на оккупированный РФ полуостров она общалась с местными жителями, которые убедили ее, что они в большей степени чувствуют себя частью России. также она напомнила про то, что Крым был присоединен к России на основании проведенного в нем референдума.

"И как абсолютная защитница референдума, я считала, что жители Крыма свободно выразили свое мнение, проголосовав за присоединение к России. Я это говорила во время референдума по Крыму, я это говорю и сегодня", – подытожила она.

Почему у Ле Пен такая позиция по Крыму

Еще в 2017 году во время своей предвыборной кампании Марин Ле Пен открыто заявляла о своей дружбе с президентом России Владимиром Путиным.

"Если вы говорите, что Россия представляет собой военную опасность для других стран Европы, я думаю, что вы ошибаетесь в анализе ситуации", — отмечала она в феврале в интервью для CNN. В том же интервью Ле Пен поддержала аннексию Крыма.

Уже в марте 2017 года лидер Кремля лично встречал главу французской правой партии в Москве. Журналисты смогли узнать, что в 2014 году Марин Ле Пен получила большой кредит размером в девять миллионов евро в Первом Чешско-российском банке.

Встреча Ле Пен и Путина в Москве в марте 2017 года Фото: Европейская правда

В середине апреля 2022 года кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен отказалась признавать оккупацию Крыма Россией и заявила, что Европа должна предотвратить военное слияние РФ и Китая.

Выборы президента Франции в 2022 году показали, что ее близость к Кремлю не сказалась на настроениях ее избирателей, тогда она прошла во второй тур. Однако по результатам второго тура, голоса за Макрона отдали 58,2% французов, а за лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен – 41,8% избирателей.