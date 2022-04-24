Макрон побеждает на выборах президента Франции, – экзит-поллы

Все наиболее влиятельные французские экзит-поллы отдали Макрону более 58% голосов избирателей. Его соперница Марин Ле Пен поблагодарила сторонников и признала поражение.

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Эммануэль Макрон выигрывает второй тур выборов президента Франции. Об этом стало известно по итогам экзит-полла, проведенного Ipsos Sopra-Steria для газеты Le Parisien, France Télévisions и Radio France.

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Голоса за Макрона отдали 58,2% французов, а за его конкурента, лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен – 41,8% избирателей. В голосовании участвовали 48,7 млн ​​французов.

Ле Пен поблагодарила своих избирателей, признав поражение на президентских выборах.

"Спасибо за все", – написала она.

Выступая из штаба, Марин Ле Пен пообещала не уходить из политики после поражения Макрону и планирует бороться с "монополизацией власти".

По данным опроса, проведенного институтом Elabe для BFM TV, за Эммануэля Макрона во втором туре отдали голоса 38% сторонников Жан-Люка Меланшона, политика, который в первом туре выборов занял третье место.

Reuters пишет, что у подножия Эйфелевой башни сторонники Макрона размахивали флагами Франции и ЕС. Люди обнимали друг друга и скандировали "Макрон".

Макрон станет первым президентом Франции после Жака Ширака, которого переизбрали на второй президентский срок. Его предшественники Николя Саркози и Франсуа Олланд покинули пост после одного срока.

Победа Макрона – кто поздравил президента Франции

Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс в Twitter поздравила Макрона с победой. Результат голосования, по оценкам журналистов зависел от решения электората основателя левого движения "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона, набравшего 22% голосов, но не прошедшего во второй тур.

"Прекрасная новость для всей Европы", — так прокомментировал первые итоги президентских выборов во Франции премьер-министр Италии Марио Драги.

Премьер-министр Испании Педро Санчес написал о победе демократии и Европы после того, как узнал результаты выборов. Франция — один из самых близких и важных союзников, отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Напомним, что Макрон и Марин Ле Пен 20 апреля провели теледебаты, 59% зрителей посчитали выступления Макрона более убедительными, а 39% отдали предпочтение Ле Пен.

Макрон отказывался признавать действия России в Украине геноцидом, по его словам российский и украинский народы – это "братья".

Фокус ранее разбирался в уровне поддержки избирателей у Макрона и Ле Пен и с какими позициями они выступали на теледебатах.