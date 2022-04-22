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Второй тур выборов во Франции: какие шансы у Макрона и Ле Пен и что они говорят о войне в Украине

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Фото: Flickr | Макрон и Ле Пен встретятся во втором туре

Результаты опросов свидетельствуют о небольшом отрыве кандидата на второй срок от лидера праворадикального "Национального объединения".

Уже в это воскресенье, 24 апреля, во Франции состоится второй тур выборов президента, в котором сойдутся действующий глава государства Эммануэль Макрон и лидер праворадикальной националистической партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Фокус разобрался, какая поддержка у этих кандидатов среди избирателей, с какими позициями они выступали на теледебатах.

Как прошел первый тур выборов во Франции

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Исследование симпатий избирателей, проведенное за два дня до голосования в первом туре для французского канала BFM TV, показало, что разрыв между действующим президентом и главой "Нацобъединения" находился на грани статистической погрешности — 26% против 25% соответственно.

По итогам обработки 100% голосов отставание Ле Пен от Макрона оказалось больше, чем сообщали социологи — праворадикальный политик заручилась поддержкой 23,41% французов, в то время как кандидат на второй срок набрал 27,6% голосов.

Как пишет BBC, предвыборная кампания Макрона в первом туре подвергалась критике за недостаточную динамику — глава государства, в отличие от своей конкурентки, почти не ездил по стране и вообще провел с электоратом всего одну большую встречу. В связи с этим сразу же после оглашения результатов первого тура 11 апреля президент посетил центр Франции, чтобы объяснить избирателям подробности своей пенсионной реформы.

В свою очередь лидер "Нацобъединения" отправилась в центральную Францию, чтобы выступить перед жителями сельскохозяйственного департамента Йонна с речью, которая была заявлена как "Покупательная способность: чем обернется рост инфляции для фермеров".

Главные заявления Макрона и Ле Пен перед вторым туром

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20 апреля, за 4 дня до второго тура голосования, состоялись первые и последние в этой кампании теледебаты между Макроном и Ле Пен. Одной из главных тем на них была война РФ против Украины. Оба политика имеют историю тесных взаимоотношений с Россией.

В частности, говоря в этом контексте о Макроне, можно вспомнить, как незадолго до полномасштабного вторжения российских войск на территорию украинского государства, он посещал Москву, чтобы встретиться с президентом-государства агрессора Владимиром Путиным. Также, уже после начала боевых действий, Макрон провел не менее девяти телефонных разговоров с Путиным, в ходе которых призывал остановить полномасштабную войну в Украине и разблокировать осажденный российскими войсками Мариуполь. При этом президент Франции неоднократно заявлял о необходимости поддерживать диалог с российским лидером для установления мира. Также перед вторым туром Макрон отказался назвать действия России в Украине геноцидом, отметив, что российский и украинский народы являются "братскими".

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало заявление лидера французского государства, отметив, что пока нет "ни моральных, ни реальных оснований вести разговоры о "братских" связях русских и украинцев.

Что касается Ле Пен, то можно вспомнить историю с кредитом, который в 2014 году ее партия, тогда носившая название "Национальный фронт", взяла в "Первом чешско-российском банке", который, по словам Макрона, близок к властям России. Помимо этого в предвыборной кампании праворадикального кандидата использовалась ее совместная фотография с Путиным. В 2017 году Ле Пен также утверждала, что не верит в незаконность оккупации Россией украинского Крыма, заявляя, что "был референдум, жители Крыма хотели присоединиться к России". Похожий тезис Ле Пен повторила и после первого тура выборов.

"В Крыму был референдум. Крым был украинским всего 27 лет, все жители – русские, они хотели присоединиться к России", — сказала Ле Пен отвечая на вопрос журналиста касательно запрета на посещение страны, введенного властями Украины из-за отрицания ею факта оккупации украинской территории.

На дебатах, которые продолжались 2 часа 45 минут, Макрон указал Ле Пен на ее позицию по России и Украине "Вы зависите от российских властей и вы зависите от Путина. Когда вы говорите с Россией, вы говорите со своим банкиром. Этой зависимостью можно объяснить многие ваши действия… (Также) по международным законам мы не часто признаем территории, которые были аннексированы силой".

В свою очередь Ле Пен ответила, что считает себя "совершенно и во всех отношениях свободной женщиной", объяснила свое решение взять кредит в "Первом чешско-российском банке" тем, что "ни один французский банк не хотел" предоставить ей такую услугу, добавив, что вынуждена брать займы как и миллионы французов в непростых экономических условиях в стране. Макрон на это возразил, что французы, в отличие от Ле Пен, за деньгами к РФ не обращаются.

При этом соперница действующего президента Франции осудила агрессию РФ против Украины, назвав ее "недопустимой", и выступила за помощь украинскому государству. Однако она подчеркнула, что поставки Украине вооружения могут повлечь за собой втягивание Франции в войну, а также выступила против энергетического бойкота РФ и ее энергоносителей: "Единственные санкции, с которыми я не согласна, — это блокирование импорта российской нефти и газа. Почему я не согласна? Потому что на самом деле это не принесет никакого вреда России и нанесет огромный вред нашему народу".

Кроме того, Ле Пен заявила, что поддерживает попытки своего оппонента установить мир в Европе: "Я признаю, что прилагаемые вами усилия в поиске средств, путей к миру заслуживают поддержки".

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Большая часть дебатов была посвящена также экономическим вопросам, в частности росту цен, в том числе и на топливо. Ле Пен предлагает урегулировать эту проблему при помощи отмена подоходного налога для граждан младше 30 лет, в ответ на что Макрон назвал такое решение вдвое менее эффективным, чем то, которое принял он — установить ограничения на цены.

Также противоположные позиции у кандидатов на президентское кресло сохраняются в вопросах миграции и отношения к исламу. Ле Пен пообещала провести во Франции референдум, на котором граждане смогут высказаться за то, кто может остаться на территории страны, а кто должен ее покинуть. Настоящую ситуацию с иммиграцией во Франции лидер "Национального объединения" назвала "анархической и массовой", указав, что такая политика оставляет французов незащищенными. Помимо этого праворадикальный политик выступила за введение запрета на ношение мусульманской женской одежды, так как это является проявлением "исламского давления". В ответ на это Макрон подчеркнул, что ислам и исламизм это разные понятия, добавив, что представление Ле Пен по этому вопросу противоречит ценностям Франции: "Вам придется отправить полицию, чтобы она вылавливала на улицах девушек в головных платках и мальчиков (евреев) с кипами на голове".

Споры возникли и вокруг вопроса пенсионного возраста — Макрон предлагает повысить его с 62 до 65 лет, Ле Пен критикует эту инициативу. Что касается темы изменения климата, действующий глава государства обвинил оппонентку в том, что она не верит в глобальное потепление. Ле Пен в ответ назвала президента "климатическим лицемером", который поддерживает не местное производство, а импорт товаров во Францию за тысячи километров, оказывающий негативное влияние на экологию.

Согласно опросу Elabe и L'Express, 59% зрителей считают, что более убедительным был действующий президент Макрон. 39% зрителей сочли более убедительной Ле Пен, 2% – не определились.

Какая поддержка у Макрона и Ле Пен перед вторым туром: результаты опросов

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Примечательно, что оба кандидата уже встречались во втором туре президентских выборов в 2017 году: Макрон тогда одержал победу над Ле Пен с результатом 66,1% голосов. Однако, если судить по данным социологических исследований, проведенных перед грядущим вторым этапом голосования, разрыв между претендентами на пост главы государства в этот раз может быть намного меньше.

Опрос для BFM TV, проведенный компанией Elabe и опубликованный 19 апреля, показал такие результаты: Эммануэль Макрон — 54,5%, Марин Ле Пен 45,5%.

Cогласно опросу Ipsos/Sopra Steria, результаты которого были опубликованы на следующий день, Эммануэль Макрон выиграет во втором туре выборов с результатом в 56% голосов, в то время как Марин Ле Пен воспользуется поддержкой 44% избирателей.

В то же время, результаты исследования от Odoxa-Mascaret, появившиеся в СМИ в пятницу, 22 апреля, свидетельствуют о том, что действующий глава государства наберет 53% голосов, а его оппонентка — 47%.

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Небольшой разрыв в показателях электоральной поддержки эксперты объясняют малоактивным переходом потенциальных голосов к Макрону от так называемых левых кандидатов, проигравших в первом туре, в то время как симпатии избирателей праворадикального политика Эрика Земмура на стороне лидера "Национального объединения".

Занявший третье место в первом туре с результатом 21,95% голосов глава партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон прямо не выступил в поддержку действующего президента, однако предостерег французов от возможной победы Ле Пен на выборах: "Вы совершите колоссальную ошибку, если проголосуете за госпожу Ле Пен. Я не говорю вам голосовать за Макрона, поищите в своих головах, что лучше, но не делайте этого".