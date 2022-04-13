"Братский народ не убивает детей": в МИД ответили Макрону на реплику про Украину и РФ

По словам спикера украинского дипведомства Олега Николенко, пока нет "ни моральных, ни реальных оснований вести разговоры о "братских" связях русского и украинского народов.

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Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос журналистов, отказался называть зверства России в Украине геноцидом. По его словам, нужно быть осторожным, используя подобные термины, так как россияне с украинцами — братские народы.

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"Я буду осторожен с такими терминами сегодня, потому что эти два народа (россияне и украинцы) – братья", – заявил Макрон.

В МИД Украины отреагировали на слова французского гаранта, подчеркнув, что позиция Макрона разочаровывает украинцев, и напомнили, что миф о двух братских народах начал рушиться после оккупации Крыма и агрессии на Донбассе в 2014 году и окончательно рухнул, когда первые российские ракеты прилетели в украинские города 24 февраля.

"Братский" народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин, не калечит пожилых людей и не уничтожает дома другого "братского" народа. К зверствам против беззащитных людей не прибегают даже самые ожесточенные враги. Пока нет ни моральных, ни реальных оснований вести разговоры о "братских" связях русского и украинского народов", — написал в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко.

Как писал ранее Фокус, 24 апреля пройдет второй тур выборов президента Франции. Эммануэль Макрон будет бороться за президентское кресло с лидером праворадикального "Национального объединения" Марин Ле Пен.