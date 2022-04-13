"Братній народ не вбиває дітей": в МЗС відповіли Макрону на репліку про Україну та РФ

За словами спікера українського дипвідомства Олега Ніколенка, поки що немає "ні моральних, ні реальних підстав вести розмови про "братні" зв'язки російського й українського народів.

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Сьогодні президент Франції Емманюель Макрон, відповідаючи на запитання журналістів, відмовився називати звірства Росії в Україні геноцидом. За його словами, потрібно бути обережним, використовуючи такі терміни, оскільки росіяни з українцями — братні народи.

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"Я буду обережний із такими термінами сьогодні, тому що ці два народи (росіяни й українці) — брати", — заявив Макрон.

В МЗС України відреагували на слова французького гаранта, підкресливши, що позиція Макрона розчаровує українців, і нагадали, що міф про двох братніх народів почав руйнуватися після окупації Криму й агресії на Донбасі в 2014 році й остаточно зруйнувався, коли перші російські ракети прилетіли 24 лютого.

"Братній" народ не вбиває дітей, не розстрілює цивільних, не ґвалтує жінок, не калічить людей похилого віку і не знищує будинки іншого "братнього" народу. До звірств проти беззахисних людей не вдаються навіть найзапекліші вороги. Поки що немає ні моральних, ні реальних підстав вести розмови про "братні" зв'язки російського й українського народів", — написав у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

Як писав раніше Фокус, 24 квітня відбудеться другий тур виборів президента Франції. Емманюель Макрон боротиметься за президентське крісло з лідеркою праворадикального "Національного об'єднання" Марін Ле Пен.