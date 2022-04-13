"Це братні народи": Макрон відмовився визнавати дії РФ в Україні геноцидом

Президент Франції заявив, що не хоче "ескалації риторики", тому що має намір продовжувати намагатися "зупинити війну та відновити мир".

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Президент Франції Емманюель Макрон відмовився назвати дії Росії в Україні геноцидом, наголосивши, що російський та український народи є "братніми". Відповідні заяви глава держави зробив в інтерв'ю телеканалу France 2, повідомляє CNN.

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Відповідаючи на запитання про те, чи Макрон за прикладом президента США Джо Байдена використовуватиме термін "геноцид" для опису вбивств українців російськими військами, французький лідер сказав: "Сьогодні я був би обережний з такими термінами, бо ці народи — братні... Я хочу продовжувати намагатися, наскільки це можливо, зупинити цю війну та відновити мир. Я не впевнений, що ескалація риторики служить цій справі”.

Водночас видання France TV Info наводить таку цитату президента Франції: "Це братні народи... Український народ, російський народ — братні народи".

При цьому Макрон назвав дії військ РФ в Україні "неприйнятними", додавши, що Європа стала свідком "безпрецедентних" воєнних злочинів на своїй території та Франція допоможе у їхньому розслідуванні.

Журналісти зазначили, що слово "геноцид" для опису дій РФ в Україні використав не лише Байден, а й прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, а також президент Польщі Анджей Дуда.

Нагадаємо, 24 квітня відбудеться другий тур виборів президента Франції, в якому, окрім чинного глави держави Макрона, візьме участь і лідерка праворадикального "Національного об'єднання" Марін Ле Пен.

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