Во Франции прошли теледебаты Макрона и Ле Пен: кто победил в схватке

Телезрители сочли действующего президента Франции более убедительным. С Макроном согласны 59% граждан, 39% считают более убедительной Ле Пен.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон и его соперница на выборах от ультраправых Марин Ле Пен 20 апреля провели теледебаты в канун президентских выборов в стране 24 апреля. Телеканал BFMTV, который транслировал дебаты между двумя кандидатами, обнародовал результаты голосований телезрителей. Согласно опросу Elabe и L'Express, 59% зрителей считают, что более убедительным был действующий президент Макрон; 39% зрителей сочли более убедительной Ле Пен, 2% – не определились.

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Долгожданный обмен мнениями двух политиков, претендующих на пост президента Франции, продлился 2 часа 50 минут. За это время соперники затронули социальную и экономическую политику страны, вопросы энергетики и климата. Но одной из основных тем в споре двух кандидатов стали отношения с Россией и ее военное вторжение в Украину.

Ле Пен обвинила Макрона в "самодовольстве" по отношению к России и выступила против энергетического бойкота ее энергоносителей. По ее мнению, внешнеполитический курс Макрона привел к росту цен и ухудшению уровня жизни бедных граждан.

"Единственные санкции, с которыми я не согласна, — это блокирование импорта российской нефти и газа. Почему я не согласна? Потому что на самом деле это не принесет никакого вреда России и нанесет огромный вред нашему народу", — отметила Ле Пен.

В свою очередь Макрон припомнил своей визави о кредите в 9 млн евро, который ее партия получила от "Первого чешско-российского банка" в 2014. По словам президента, это ставит ее партию в зависимость от Кремля.

"Вы говорите со своим банкиром, когда говорите о России, вот в чем проблема… Вы сделали выбор, который, очевидно, ограничил вашу политическую позицию и не делает вас независимой по этому вопросу", – заявил Макрон.

Президент Франции также вспомнил слова Ле Пен о Крыме и спросил ее, на каких основаниях она сочла его частью Российской Федерации. Ведь аннексия территории Украины нарушает международное право.

На это Ле Пен возразила, что кредит в банке, связанным с Россией, был вынужденной мерой, поскольку ни один французский банк не хотел давать кредит. По ее словам, точно так же пытаются выжить в непростых экономических условиях и миллионы французов. На что Макрон ответил, что в отличие от Ле Пен французские граждане не нуждаются в российских деньгах.

Относительно военного вторжения РФ в Украину Ле Пен сказала, что подобная агрессия совершенно недопустима. Она считает необходимым оказывать помощь украинским беженцам, однако предупредила об опасности последствий от поставок вооружения Киеву, так как это может втянуть Францию в войну.

В связи с этим Макрон заявил, что он не хочет, чтобы эта война распространилась по всей Европе. Он считает что внешняя политика Франции должна балансировать, а сильная Европа должна "привести Россию в чувства".

В этом вопросе оба кандидата выразили солидарность.

" Я признаю, что прилагаемые вами усилия в поиске средств, путей к миру заслуживают поддержки", – сказала Ле Пен.

Напомним, что по результатам первого тура голосования на президентских выборах во Франции оба кандидата набрали примерно одинаковое количество голосов — по 24%. Во второй тур, как и предполагалось, вышли действующий президент страны Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен.