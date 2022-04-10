Выборы президента Франции: появились первые результаты экзитполов

Второй тур президентских выборов состоится 24 апреля.

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В воскресенье, 10 апреля, состоялся первый тур выборов президента Франции. В сети уже появились результаты экзитполов, сообщает La Libre.

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Опросы показывают, что главные конкуренты на выборах 2022 года, Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен, набирают примерно одинаковое количество голосов (по 24%).

Однако, по разным источникам, в определенных экзитполах действующий глава Франции впереди кандидатки от праворадикального "Национального объединения". Так что, скорее всего, 24 апреля пройдет второй тур президентских выборов, где французы окончательно изберут главу государства.

Что касается других кандидатов, то Жан-Люк Меланшон занимает третье место, получив 19% голосов. За ним следуют Валери Пекресс и Эрик Земмур с 8%.

Явка избирателей составляет 65%, это ниже, чем в ходе предыдущих выборов президента Франции (2017, 2012).

Отметим, что результаты экзитполов могут существенно отличаться от официальных данных, о которых будет известно позже.

Соцопрос перед выборами показывал, что действующий президент Франции проигрывает своей главной конкурентке.

Ранее Фокус писал об основных кандидатах на пост французского президента и их позиции относительно войны в Украине.