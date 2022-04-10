Вибори президента Франції: з'явилися перші результати екзитполів

Другий тур президентських виборів відбудеться 24 квітня.

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У неділю, 10 квітня, відбувся перший тур виборів президента Франції. У мережі вже з'явилися результати екзитполу, повідомляє La Libre.

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Опитування показують, що головні конкуренти на виборах 2022 року, Еммануель Макрон та Марін Ле Пен, набирають приблизно однакову кількість голосів (по 24%).

Проте, з різних джерел, у певних екзитполах чинний голова Франції попереду кандидатки від праворадикального "Національного об'єднання". Отже, найімовірніше, 24 квітня відбудеться другий тур президентських виборів, де французи остаточно оберуть главу держави.

Щодо інших кандидатів, то Жан-Люк Меланшон посідає третє місце, отримавши 19% голосів. За ним слідують Валері Пекресс та Ерік Земмур з 8%.

Явка виборців становить 65%, це нижче, ніж під час попередніх виборів президента Франції (2017, 2012).

Зазначимо, що результати екзитполів можуть суттєво відрізнятись від офіційних даних, про які буде відомо пізніше.

Нагадаємо, що соцопитування перед виборами показувало, що чинний президент Франції програє своїй головній конкурентці.

Раніше Фокус писав про основних кандидатів на посаду французького президента та їхні позиції щодо війни в Україні.