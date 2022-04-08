Неожиданный поворот. Соцопрос показал, что Макрон проигрывает выборы

Марин Ле Пен во внешнеполитической программе выступает против поставок Украине вооружений и считает, что войну нужно завершить только путем дипломатии.

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Действующий президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с рядом трудностей перед началом президентских выборов в стране, которые существенным образом могут способствовать победе его оппоненту Марин Ле Пен. Президент возможно увидит исторически низкую явку, поскольку одна треть избирателей может пропустить первый тур голосования, сообщает британская газета Daily Mail.

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В лагере Макрона опасаются, что его электорат может проигнорировать первый тур голосования и не пойти на избирательные участки, в надежде на то, что нынешний глава Республики одержит победу. А те избиратели, которые возмущены его политикой обязательно проголосуют.

Кроме этого, согласно опросов общественного мнения его соперник лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен в последние дни набирает обороты. Издание пишет, что Ле Пен имеет 50,5 процентов поддержки против 49,5 у Макрона.

Один из источников в партии Макрона "Вперед, республика!" признался, что ближайшие помощники президента "в панике" после результатов опроса. В лагере Макрона предполагают, что росту поддержки Ле Пен способствовали ее заявления о референдуме об ограничении иммиграции и отмене подоходного налога для лиц моложе 30 лет. Последнее нашло отклик у многих семей, испытывающих материальные трудности. в том числе и из-за удорожания энергоносителей.

Однако в последние дни предвыборная команда Макрона нанесла ответный удар конкурентам, изобразив Ле Пен, как приспешницу Москвы из-за предполагаемых связей с российскими финансами и ее поддержки аннексии Крыма в 2014 году.

Позиция Марин Ле Пен относительно российско-украинской войны

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен баллотируется в президенты уже в третий раз. В 2017 году на последних выборах во Франции она уступила Макрону во втором туре голосования почти 30%. Однако сейчас Ле Пен несколько смягчила предвыборную риторику, сделав большой упор на решения проблем социальной сферы, и поэтому имеет большие шансы обойти конкурента.

Что касается внешнеполитической программы, и в частности отношения к российской военной агрессии в Украине, то оба кандидата в общем соревнуются между собой в градусе антироссийской риторики. Например, Ле Пен выступает исключительно за дипломатическое решение конфликта и считает, что западные страны, которые оказывают военную помощь Украине, поставляя новые партии оружия, поступают неэффективно.

"Нельзя урегулировать конфликт, добавляя больше оружия", — заявила Ле Пен.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал к сдержанности в высказываниях в адрес президента РФ Владимира Путина. По его словам, Франция выступает за дипломатическое решения вопроса российской военной агрессии в Украине.

Президент Макрон 7 апреля заявил, что Франция готова стать гарантом безопасности Украины по окончанию полномасштабной войны с РФ. Для этого французский президент продолжит проводить телефонные разговоры с президентом Владимиром Путиным, чтобы сохранить статус переговорщика.