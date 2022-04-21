У Франції пройшли теледебати Макрона та Ле Пен: хто переміг у сутичці

Телеглядачі вважали чинного президента Франції переконливішим. Із Макроном згодні 59% громадян, 39% вважають переконливішою Ле Пен.

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Президент Франції Емманюель Макрон і його суперниця на виборах від ультраправих Марін Ле Пен 20 квітня провели теледебати напередодні президентських виборів у країні 24 квітня. Телеканал BFMTV, який транслював дебати між двома кандидатами, оприлюднив результати голосування телеглядачів. Згідно з опитуванням Elabe і L'Express, 59% глядачів вважають, що переконливішим був чинний президент Макрон; 39% глядачів визнали переконливішою Ле Пен, 2% не визначилися.

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Довгоочікуваний обмін думками двох політиків, які претендують на пост президента Франції, тривав 2 години 50 хвилин. За цей час суперники торкнулися соціальної та економічної політики країни, питань енергетики та клімату. Але однією з основних тем у суперечці двох кандидатів стали відносини з Росією та її військове вторгнення в Україну.

Ле Пен звинуватила Макрона в "самовдоволенні" стосовно Росії та виступила проти енергетичного бойкоту її енергоносіїв. На її думку, зовнішньополітичний курс Макрона призвів до зростання цін і погіршення рівня життя бідних громадян.

"Єдині санкції, з якими я не згодна, — це блокування імпорту російської нафти й газу. Чому я не згодна? Тому що насправді це не завдасть жодної шкоди Росії та завдасть величезної шкоди нашому народу", — зазначила Ле Пен.

У свою чергу Макрон пригадав своїй візаві про кредит у 9 млн євро, який її партія отримала від "Першого чесько-російського банку" у 2014 році. За словами президента, це ставить її партію в залежність від Кремля.

"Ви говорите зі своїм банкіром, коли говорите про Росію, ось у чому проблема... Ви зробили вибір, який, очевидно, обмежив вашу політичну позицію та не робить вас незалежною щодо цього питання", — заявив Макрон.

Президент Франції також згадав слова Ле Пен про Крим і запитав її, на яких підставах вона вважала його частиною Російської Федерації, адже анексія території України порушує міжнародне право.

На це Ле Пен заперечила, що кредит у банку, пов'язаний із Росією, був вимушеним заходом, оскільки жоден французький банк не хотів давати кредит. За її словами, так само намагаються вижити в непростих економічних умовах і мільйони французів. На що Макрон відповів, що, на відміну від Ле Пен, французькі громадяни не потребують російських грошей.

Щодо військового вторгнення РФ в Україну, Ле Пен сказала, що подібна агресія абсолютно неприпустима. Вона вважає за необхідне надавати допомогу українським біженцям, проте попередила про небезпеку наслідків від постачання озброєння Києву, оскільки це може втягнути Францію у війну.

У зв'язку з цим Макрон заявив, що не хоче, щоб ця війна поширилася по всій Європі. Він вважає, що зовнішня політика Франції повинна балансувати, а сильна Європа повинна "привести Росію до тями".

У цьому питанні обидва кандидати висловили солідарність.

"Я визнаю, що докладені вами зусилля в пошуку коштів, шляхів до миру заслуговують на підтримку", — сказала Ле Пен.

Нагадаємо, що за результатами першого туру голосування на президентських виборах у Франції обидва кандидати набрали приблизно однакову кількість голосів — по 24%. У другий тур, як і передбачалося, вийшли президент країни Емманюель Макрон і Марін Ле Пен.