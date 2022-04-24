Макрон перемагає на виборах президента Франції, – екзит-поли

Усі найвпливовіші французькі екзит-поли віддали Макрону понад 58% голосів виборців. Його суперниця Марін Ле Пен подякувала прихильникам і визнала поразку.

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Емманюель Макрон виграє другий тур виборів президента Франції. Про це стало відомо за підсумками екзит-полу, проведеного Ipsos Sopra-Steria для газет Le Parisien, France Télévisions і Radio France.

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Голос за Макрона віддали 58,2% французів, а за його конкурентку, лідерку партії "Національний фронт" Марін Ле Пен — 41,8% виборців. У голосуванні брали участь 48,7 млн французів.

Ле Пен подякувала своїм виборцям, визнавши поразку на президентських виборах.

"Дякую за все", — написала вона.

Виступаючи зі штабу, Марін Ле Пен пообіцяла не залишати політику після поразки Макрону та планує боротися з "монополізацією влади".

За даними опитування, проведеного інститутом Elabe для BFM TV, за Емманюеля Макрона у другому турі віддали голоси 38% прихильників Жан-Люка Меланшона, політика, котрий у першому турі виборів посів третє місце.

Reuters пише, що біля підніжжя Ейфелевої вежі прибічники Макрона розмахували прапорами Франції та ЄС. Люди обіймали одне одного та скандували "Макрон".

Макрон стане першим президентом Франції після Жака Ширака, якого переобрали на другий президентський термін. Його попередники Ніколя Саркозі та Франсуа Олланд залишили посаду після одного терміну.

Перемога Макрона — хто привітав президента Франції

Кандидатка у президенти Франції Валері Пекресс у Twitter привітала Макрона з перемогою. Результат голосування, за оцінками журналістів, залежав від рішення електорату засновника лівого руху "Нескорена Франція" Жан-Люка Меланшона, який набрав 22% голосів, але не пройшов у другий тур.

"Чудова новина для всієї Європи", — так прокоментував перші підсумки президентських виборів у Франції прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес написав про перемогу демократії та Європи після того, як дізнався про результати виборів. Франція — один із найближчих і найважливіших союзників, зазначив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Нагадаємо, що Макрон і Марін Ле Пен 20 квітня провели теледебати, 59% глядачів вважали виступи Макрона переконливішими, а 39% віддали перевагу Ле Пен.

Макрон відмовлявся визнавати дії Росії в Україні геноцидом, за його словами, російський та український народи — це "брати".

Фокус раніше знався на рівні підтримки виборців у Макрона та Ле Пен і з якими позиціями вони виступали на теледебатах.