В МИД РФ вызвали посла Франции из-за "русофобских действий" на саммите G-20 (видео)

Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала отказ в допуске для журналистов из РФ на пресс-конференцию президента Франции "дискриминацией" и "расистской выходкой команды Макрона".

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В понедельник, 18 сентября, в Министерстве иностранных дел Российской Федерации вызвали посла Франции в РФ Пьера Леви. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что французский дипломат был вызван в знак протеста против "дискриминационных и откровенно русофобских действий представителей французских властей" в рамках саммита "Большой двадцатки" в Индии.

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Речь идет об отказе в допуске на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона представителям российских СМИ "РИА Новости" и "Russia-News".

"C российской стороны даны принципиальные оценки недружественным актам Парижа, вопиющим образом нарушающим основополагающий принцип свободы прессы и препятствующим ее представителям выполнять свою работу", — заявили в МИД.

В ведомстве также утверждают, что французике организаторы отказались приносить извинения за свои действия.

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Представитель МИД России Мария Захарова 10 сентября заявила, что главному редактору "Russia-News" Екатерине Надольской "в грубой форме" отказали в допуске на пресс-конференцию президента Франции в Нью-Дели.

Мария Захарова назвала произошедшее "дискриминацией" и "расистской выходкой команды Макрона". По ее словам, причина отказа якобы кроется в том, что "журналист представляет именно российское СМИ".

"Рассматриваем случившееся еще и как вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма, поскольку в основе инцидента лежит акт дискриминации по национальному признаку. Требуем извинений от Елисейского дворца в адрес представителя СМИ", — завила Захарова.

В Сети также появилось снятое на телефон видео разговора российской журналистки с охраной мероприятия.

Напомним, что по данным СМИ от 13 сентября, президент Франции Эмманюэль Макрон понял, что ошибался, когда говорил, что главе Кремля Владимиру Путину нужно "сохранить лицо". Сейчас у французского лидера более серьезный настрой на поддержку Украины.

Ранее, 7 сентября, мы сообщали, что французский чиновник рассказал детали переговоров касательно итогового коммюнике саммита G-20. По его словам, чиновники из Китая смягчили позицию по отношению к Украине.