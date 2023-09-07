Китай смягчил позицию по Украине перед саммитом G-20, – The Guardian

По словам французского чиновника, Пекин использует более мягкую риторику в отношении Киева. Ранее Китай занимал "нейтральную" позицию, которая была выгодна РФ.

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Китайская Народная Республика отстаивает более мягкий подход к Украине, по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет The Guardian 6 сентября со ссылкой на французского чиновника.

Как отмечают авторы статьи, ранее Китай придерживался "нейтральной" позиции по отношению к Киеву, что фактические было выгодно Кремлю. В то же время страны Запада, в частности Франция, призывали Пекин оказывать давление на РФ, чтобы добиться окончания войны.

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Французский чиновник на условиях анонимности рассказал журналистам некоторые детали переговоров касательно итогового коммюнике саммита "Большой двадцатки". По его словам, чиновники из Китая смягчили позицию по отношению к Украине, сравнительно с прошлым годом.

Источник утверждает, что все государства G-20 согласовали общие формулировки о российско-украинской войне, однако, по его словам, с РФ все равно нужно найти компромисс.

Журналисты также указали на то, что в этом году саммит G-20 состоится в Индии, которая так и не осудила российскую агрессию против Украины. В прошлом году большинство лидеров "Большой двадцатки" осудили войну в Украине в совместном коммюнике.

Напомним, что по данным Reuters от 31 августа, глава Китая Си Цзиньпин, вероятно, не примет участие в саммите G20. Его заменит премьер-министр КНР Ли Цян. Причина отмены участия остается неизвестной.

В статье Bloomberg от 5 сентябре также говорится, что отсутствие Си Цзиньпина и Владимира Путина на встрече "Большой двадцатки" даст Европейскому союзу возможность активизировать работу со странами так называемого Глобального Юга.