Без Си Цзиньпина и Путина на G20: ЕС попытается усилить влияние на страны Глобального Юга, — СМИ

По информации Bloomberg, Евросоюз на саммите "Большой двадцатки" воспользуется отсутствием президентов Китая и России, чтобы провести "мини-саммит" с лидерами африканских стран.

Related video

Отсутствие Си Цзиньпина и Владимира Путина на встрече "Большой двадцатки" на текущей неделе даст Европейскому союзу (ЕС) возможность активизировать работу со странами так называемого Глобального Юга. Этой цели будет служить встреча на высоком уровне с африканскими лидерами в кулуарах саммита, пишет Bloomberg.

Ссылаясь на свои источники, издание сообщает, что на двухдневной встрече в Нью-Дели ЕС хочет воспользоваться моментом и показать серьезность своих намерений по пересмотру партнерства с Африкой, несмотря на тяжелое наследие колониализма.

Среди тех, кто, по информации Bllomberg, должен принять участие во встрече, — президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель и канцлер Германии Олаф Шольц. С африканской стороны в число участников войдут лидеры Южной Африки, члена "Большой двадцатки", а также Египта, Нигерии и Коморских Островов, нынешних председателей Африканского союза (АС), сообщили источники издания.

Как пишет Bloomberg, то, что называют "мини-саммитом", пройдет в условиях обострения конкуренции за глобальное влияние на фоне противостояния США и Китая и разногласий по поводу войны России с Украиной.

В то время как Китай и Россия распространили свои интересы на африканские страны, в том числе апеллируя к антиколониальным настроениям, отмечает издание, выход Москвы из "зерновой сделки" сильнее всего ударил по развивающимся странам, потенциально дав Европе возможность повлиять на мнение стран, которые отказались осудить агрессию России.

По данным источников Bloomberg, на встрече в Индии 9 сентября европейские лидеры готовы объявить о поддержке заявки Африканского союза на членство в "Большой двадцатке", что дало бы АС тот же статус, что и ЕС.

Также в повестке дня встречи обсуждение последствий войны России против Украины для глобальной продовольственной безопасности. Среди других тем – меры по реформированию глобальной финансовой архитектуры, улучшение условий для частных инвестиций и инфраструктурных проектов в Африке, а также ситуация в Сахельском регионе, передает Bloomberg.

Напомним, президент России Владимир Путин отказался лично приезжать на саммит G20 в Индии. В канцелярии премьер-министра страны заявили, что на саммите "Большой двадцатки" Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Позже стало известно, что лидер КНР Си Цзиньпин также не приедет на саммит G20 в Индии. По данным журналистов, Китай будет представлять премьер-министр Ли Цян.