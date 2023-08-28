Может ослабить поддержку Украины: Саркози стал голосом поклонников Путина в Европе, — NYT

По словам журналистов, часто симпатию к России испытывают радикальные силы в Европе: как правые, так и левые. Такая ситуация наблюдается во Франции, Германии, Италии и прочих странах.

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Бывший президент Франции Николя Саркози вызвал возмущение среди европейских политиков своими заявлениями касательно войны России против Украины. Это говорит о том, что в Европе еще есть "очаги" симпатий к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом пишет издание New York Times.

По словам журналистов, вероятность того, что голоса путинских лоббистов станут громче, возросла, так как контрнаступление ВСУ продвигается куда медленнее, чем предполагалось.

По словам Николь Бачаран, политолога из Sciences Po университета в Париже, существует риск политической и финансовой усталости западных держав от помощи Украине.

Издание пишет, что часто симпатию к России испытывают радикальные силы в Европе: как правые, так и левые. Такая ситуация наблюдается во Франции, Германии, Италии и прочих странах. Иногда такие взгляды распространяются на политиков уровня Николя Саркози, которые чувствуют идеологическое родство с Москвой.

"Мы находимся в состоянии войны, и демократические страны поддерживают Украину, в то время как автократии мира поддерживают Путина", — сказала Бачаран.

Издание пишет, что отголоски позиции Саркози присутствуют и в других частях Европы. Однако решимость Запада в отношениях с Украиной, похоже, фундаментально не изменилась.

Николя Саркози высказался против освобождения Крыма и за нейтралитет Украины

Напомним, что 16 августа сообщалось, что Саркози раскритиковал идею деоккупации Крыма. По словам бывшего президента Франции, на полуострове большинство населения "до сих пор считают себя русскими". А референдум под наблюдением международного сообщества нужен, чтобы "утвердить реальное положение дел". Саркози считает, что если не провести референдумы и не присоединить оккупированные территории к России, то конфликт в Украине станет "замороженным".

Также бывший президент Франции заявил, что Украина должна стать быть "мостом" между Европой и Россией. По его словам, нейтралитет Украины можно было бы обеспечить международным соглашением, которое предусматривает чрезвычайно сильные гарантии безопасности. Саркози также добавил, что Европа дает Киеву "ложные обещания, которые не выполняются". Речь идет о вступлении в Европейский Союз.