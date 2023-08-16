"Это иллюзия": Саркози раскритиковал идею деоккупации Крыма, — Le Figaro

По словам бывшего президента Франции, на полуострове большинство населения "до сих пор считают себя русскими". А референдум под наблюдением международного сообщества нужен, чтобы "утвердить реальное положение дел".

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Бывший президент Франции в 2007-2012 годах Николя Саркози заявил, что Крым еще с 1954 года был российским поэтому вернуть его невозможно. Более того, он призвал провести референдумы на всех оккупированных территориях, чтобы присоединить их к России. Об этом он рассказал в интервью изданию Le Figaro.

"Когда речь идет о территории Крыма, которая была российской до 1954 года и где большинство населения до сих пор считают себя русскими, я думаю, что любое возвращение назад — это иллюзия", — заявил политик

По словам Саркози, на временно оккупированных территориях Украины следует провести референдумы, как в Крыму.

"Референдум под наблюдением международного сообщества необходимы, чтобы "утвердить истинное положение вещей", — заявил он.

Бывший президент Франции считает, что такие действия "в окончательной и прозрачной" манере закроют вопрос о возвращении этих территорий Украине.

Саркози считает, что если не провести референдумы и не присоединить оккупированные территории к России, то конфликт в Украине станет "замороженным".

Что Саркози говорил о будущем Украины?

Экс-президент Франции считает, что Украина должна стать быть "мостом" между Европой и Россией.

"Прежде всего, необходимо договориться о призвании Украины. Должна ли она вступать в Европейский союз? Я так не думаю. Украина является связующим звеном между Западом и Востоком. Необходимо, чтобы она им оставалась", — сказал Саркози.

По его словам, нейтралитет Украины можно было бы обеспечить международным соглашением, которое предусматривает чрезвычайно сильные гарантии безопасности

"Призвание Украины — быть мостом между Европой и Россией". Предлагать Украине выбирать между этими двумя сторонами, на мой взгляд, противоречит истории и географии этого сложного региона", — отметил экс-президент.

Саркози также добавил, что Европа дает Киеву "ложные обещания, которые не выполняются", обещая вступление в ЕС.

Бывший президент считает, что украинский конфликт должен быть урегулирован дипломатическим путем.

"Дипломатия, дискуссии и обмен мнениями — нет других средств для поиска приемлемого решения. Без компромисса ничего не получится и ситуация в любой момент может ухудшиться, что привело бы к страшным последствиям", — подытожил он.

Отметим, что на момент написания новости украинская сторона не прокомментировала заявление Николя Саркози

К слову, 15 августа во время дебатов в норвежском городе Арендаль, руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен предположил, что Украина очень быстро может присоединиться к Альянсу, но для этого ей придется отказаться от некоторых своих территорий в пользу РФ.

После этого, 15 августа представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко практически сразу отметил, что такие предложения категорически неприемлемы. Украина не собирается торговать территориями, чтобы кому-то угодить.

В то же время 15 августа, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что практически вся территория Украины якобы является спорной столицу предложили перенести во Львов.

Напомним, что 17 мая, апелляционный суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к 1 году лишения свободы по "делу о прослушивании" и двум годам условно. Бывшему французскому лидеру предъявили обвинения в коррупции, злоупотреблении влиянием и прослушивании телефонных переговоров. По меньшей мере один год Саркози проведет под домашним арестом с ношением электронного браслета.

Ранее, 30 сентября 2021 года суд признал виновным в махинациях в финансировании избирательной кампании 23-го президента Франции Николя Саркози и приговорил его к одному году заклю чения. Президента Франции осудили за то, что его расходы на избирательную кампанию вдвое превысили допустимую сумму.