Николя Саркози посадили на один год

Президента Франции в период с 2007 по 2012 год осудили за то, что его расходы на избирательную кампанию в два раза превысили допустимую сумму.

Суд признал виновным в махинациях в финансировании избирательной кампании 23-го президента Франции Николя Саркози (возглавлял страну с 2007 по 2012 год, — Фокус) и приговорил его к одному году заключения. Об этом сообщает Le Figaro.

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Отбывать наказание экс-глава государства сможет дома, надев электронный браслет.

Следствие утверждало, что во время избирательной кампании в 2012 году команда на тот момент действующего президента потратила на агитацию и прочие мероприятия 43 миллиона евро — это почти в два раза больше, чем разрешает французское законодательство. С целью сокрытия нарушений правая партия "Союз за народное движение", выходцем из которой является Саркози, выдавала расходы на организацию митингов и прочих событий, связанных с выборами, на исключительно партийные мероприятия.

Прокуроры требовали, чтобы суд приговорил 21-го президента к году заключения, из которых 6 месяцев условно. Однако суд присудил год тюрьмы с возможностью отбывать наказание дома.

Фокус писал о том, что в марте Николя Саркози был признан виновным в коррупции и торговле влиянием. Его приговорили к трем годам лишения свободы, два из которых — условно. 65-летнего Саркози признали виновным в том, что в 2014 году он с помощью своего юриста пытался подкупить помощника генпрокурора в кассационном суде Жильбера Азибера, обещая ему высокий пост в Монако. Суд согласился с утверждениями обвинения о том, что президент Франции пытался узнать информацию, составляющую тайну следствия.

20 марта 2018 года Саркози задержали во французском городе Нант во время слушаний. 21 марта Саркози допросили по делу о финансировании его кампании, а затем отпустили.