Ніколя Саркозі посадили на один рік

Президента Франції в період з 2007 по 2012 рік засудили за те, що його витрати на виборчу кампанію у два рази перевищили допустиму суму.

Суд визнав винним у махінаціях у фінансуванні виборчої кампанії 23-го президента Франції Ніколя Саркозі (очолював країну з 2007 по 2012 рік, — Фокус) і засудив його до одного року ув'язнення. Про це повідомляє Le Figaro.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Відбувати покарання ексглава держави зможе вдома, одягнувши електронний браслет.

Слідство стверджувало, що під час виборчої кампанії у 2012 році команда на той момент чинного президента витратила на агітацію та інші заходи 43 мільйони євро — це майже у два рази більше, ніж дозволяє французьке законодавство. З метою приховування порушень права партія "Союз за народний рух", вихідцем з якої є Саркозі, видавала витрати на організацію мітингів та інших подій, пов'язаних з виборами, на винятково партійні заходи.

Прокурори вимагали, щоб суд засудив 21-го президента до року ув'язнення, з яких 6 місяців умовно. Однак, суд присудив рік в'язниці з можливістю відбувати покарання вдома.

Фокус писав про те, що в березні Ніколя Саркозі був визнаний винним у корупції і торгівлі впливом. Його засудили до трьох років позбавлення волі, два з яких — умовно. 65-річного Саркозі визнали винним у тому, що у 2014 році він за допомогою свого юриста намагався підкупити помічника генпрокурора в касаційному суді Жильбера Азібера, обіцяючи йому високу посаду в Монако. Суд погодився з твердженнями звинувачення про те, що президент Франції намагався дізнатися інформацію, яка є таємницею слідства.

20 березня 2018 року Саркозі затримали у французькому місті Нант під час слухань. 21 березня Саркозі допитали у справі про фінансування його кампанії, а потім відпустили.